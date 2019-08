¿Quieres una verdadera valla de cadetes para celebrar tus XV años?

La celebración de una fiesta de XV años no estaría completa sin la presencia de cadetes haciendo valla a la agasajada, para que ella se dirija a la pista de baile.

Por eso, el Instituto Adolfo V. Hall de Chiquimula ofrece el servicio de acompañamiento de verdaderos cadetes para diversos eventos como:

XV años.

Boda.

Cumpleaños.

Entre otros.

Así fue publicado el pasado viernes 23 de agosto en la página de Facebook de la institución.

Internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción celebran sus XV años en el Club la Aurora, en la zona 13 capitalina. @PublinewsGT (F: Verónica Galicia) pic.twitter.com/QO3XUYlSbw — Jerson Ramos (@JRamos_PN) December 16, 2018

En la información se detalla que:

"¿Quieres que tu fiesta sea inolvidable? El Instituto "Adolfo V. Hall" de Chiquimula se pone a tu disposición, para ser partícipe de tus XV años, boda, cumpleaños o eventos a los que quieras darles mayor realce".

Los interesados en tener el referido servicio puede comunicarse por teléfono al número 5951-6729 o acudir de forma directa a las instalaciones de dicho centro de estudios militares, el cual se ubica en el kilómetro 164 de la carretera que va a Esquipulas, a inmediaciones de la finca Petapilla.

Esa publicación ha recibido 31 comentarios, fue compartida 19 veces, y 97 usuarios de Facebook se manifestaron con reacciones de "me gusta", "me divierte" y "me encanta".

Uno de los comentarios señala:

"Cómo cambian las cosas. Yo salí en un desfile en Chiquimula, caballero de dos princesas. Cuando el comandante de compañía se enteró me arrestó por un mes. Creo, fui el primero que hizo esto y lo pagué caro. Fue algo calidad no es presunción pero bastante gente me aplaudió en el desfile. Pienso que es buena idea que lo hagan porque algunas adolescentes sueñan con los 'hallitos' y tenerlos en sus 15 años yo creo un sueño realizado".

También puedes leer: Edith González dejó un regalo a su hija Constanza por sus XV años