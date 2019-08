FOTOS. Presidente del Parlamento de Nueva Zelanda alimenta a bebé en pleno debate

Una curiosa escena se vio esta semana en el Parlamento de Nueva Zelanda, protagonizada por el presidente de dicha cámara, el diputado Trevor Mallard.

Todo ocurrió después de que el parlamentario Tāmati Coffey decidiera llevar a su bebé, de apenas un mes de edad, a la sesión.

Cuando a Coffey le tocó el turno de hablar frente a los legisladores, Mallard se ofreció a prestarle ayuda con el pequeño, y fue allí cuando se capturó la llamativa postal.

Las imágenes muestran a un calmado Mallard, sosteniendo y alimentando al pequeño con un biberón, mientras su colega tenía la palabra.

The Speaker of New Zealand’s parliament has become a social media sensation, after images of him cradling a colleague's baby as he presided over a debate went viral. | https://t.co/hQ6KoB9f7h pic.twitter.com/Efkeu7iuza

El líder laborista incluso compartió imágenes en su cuenta de Twitter, las cuales rápidamente se viralizaron en la red.

"Normalmente, la silla del presidente (del Parlamento) solo es utilizada por los oficiales a cargo, pero hoy una persona muy importante compartió el asiento conmigo. Felicitaciones, Tāmati Coffey y Tim, por el nuevo miembro de la familia", escribió el diputado.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

Tāmati Coffey y su esposo, Tim Smith, tuvieron al pequeño Tutanekai mediante un vientre de alquiler.

El legislador se tomó una licencia de un mes, pero luego retornó a su trabajo, por lo que tuvo que asistir a la cámara con el bebé en brazos.

👶🏻 At 6 weeks old, Tūtānekai Smith-Coffey had his 5 minutes of fame in the #NZParliament this week, and it all went a bit viral @TIME 😱 Thanks @SpeakerTrevor.

I hear we’ve got a date on @GMB this evening? Is that @piersmorgan? #nzpol pic.twitter.com/D9aCngPNIE

— Tāmati Coffey (@tamaticoffey) August 22, 2019