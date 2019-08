Hombre que tomó como rehenes a pasajeros de un bus en Brasil, abatido por la policía

Brasil vivió momentos de pánico la mañana de este martes, luego de que un hombre mantuviera durante casi cuatro horas como rehenes a los pasajeros de un bus en el puente que une a Rio de Janeiro con la ciudad de Niteroi.

En el interior del autobús viajaban 31 personas, de las cuales seis fueron liberadas al inicio de la toma de rehenes, según indicaron fuentes oficiales citadas por la AFP.

Numerosos agentes policiales rodearon el vehículo e intentaron negociar con el secuestrador, que según medios locales llevaba una pistola y un bidón de gasolina.

El incidente, que inició a eso de las 05:30 (hora local), provocó además caos vehicular entre Niteroi y Rio de Janeiro.

Tras casi cuatro horas de tensión, autoridades brasileñas tomaron la decisión de abatir al secuestrador.

Francotiradores de la policía dispararon en contra del sospechoso, cuando se llevaban a cabo las negociaciones con el equipo especial.

"Fue necesario disparar", declaró el coronel Mauro Fliess a la cadena televisiva Globo.

Tras conocerse el desenlace de la emergencia, se escucharon aplausos de la muchedumbre y curiosos presentes en el lugar, señala la AFP.

"La prioridad absoluta es la protección de los rehenes", tuiteó poco antes el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Estou acompanhando desde cedo, com atenção, o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói. Estou em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns.

— Wilson Witzel (@wilsonwitzel) August 20, 2019