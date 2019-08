Asesor de Trump desconoce por qué el Gobierno no ha hecho público el acuerdo migratorio

El asesor del presidente estadounidense Donald Trump para Asuntos Hemisféricos, Mauricio Claver-Carone, visitó el país para dar a conocer pormenores sobre el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala el mes pasado.

Dicho acuerdo fue firmado por parte del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin McAleenan.

Degenhart firma acuerdo con el gobierno de Donald Trump Guatemala afirma que se buscaron los mecanismos para frenar las "graves repercusiones" que podrían originarse para el país al no acceder a colaborar con EE. UU. para disminuir y erradicar las migraciones ilegales.

En entrevista

El periodista Luis Felipe Valenzuela entrevistó a Claver-Carone y se abordaron algunos temas referente a dicho acuerdo migratorio.

¿El Gobierno de Guatemala les ha contado a ustedes como Gobierno de EE.UU. porqué no ha hecho público ese acuerdo si es tan beneficioso para Guatemala?, preguntó Valenzuela a lo que el asesor contestó:

"Francamente no, y ojalá que lo hicieran. Nosotros no tenemos nada que esconder. Estamos aquí queriendo explicarle al pueblo, a los medios, a todo el mundo, pensamos francamente que es un acuerdo de mínimos costos para Guatemala ayudando a los Estados Unidos y lleno de enormes beneficios que el gobierno de EE.UU. está dispuesto a hacer para ayudar a Guatemala no solamente en cuestiones de empleo y su desarrollo económico, etc.", indicó.

Asesor de Trump asegura que visas de trabajo para guatemaltecos se triplicarán El funcionario estadounidense indicó que uno de los beneficios del acuerdo es que se pueden hasta triplicar la cantidad de visas de trabajo para guatemaltecos.

Resolución de CC

También se habló sobre el tema de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ante esto, Claver-Carone indicó que espera que el gobierno envíe la copa del acuerdo a la CC para su resolución.

Obviamente la Corte tendrá toda esa información para su disposición. Confío en que el gobierno toda esa información la proveerá a la Corte y a los medios", aseguró.

¿Cuántos hondureños o salvadoreños serán beneficiados?

"¿Cuántos calcula más o menos?", pregunta Valenzuela al mismo tiempo que recuerda que en un video previo, el asesor sugirió que "no deberían de ser muchos".

Tenemos un techo, lo hemos calculado", responde Claver-Carone.

"¿Unos 10 mil o 15 mil?", pregunta el periodista. "No, mucho menos", responde el asesor.

"Acuerdo de beneficios"

Finalmente, el asesor de Trump indica que ante este acuerdo "no hay nada que temer".

Asimismo, asegura que nadie ha hablado de los beneficios, que son varios.

Hay un acuerdo que sería para las cuestiones de asilo, hay otro acuerdo que triplicaría el número de visas H2A, depende de la demanda pero serían unas decenas de miles", dijo.

VIDEO

"En un video dice que ha habido mucha confusión, ¿a qué lo atribuye?"

Ante la pregunta del periodista de Emisoras Unidas, el asesor del presidente estadounidense Trump responde:

"Primero, es un acuerdo de cooperación sobre temas de asilo, es lo que es. Es un acuerdo limitado. No sé porqué es tan polémico porque al fin y al cabo si hay más información, es para ayudar a dar el mensaje y explicar cómo es el acuerdo".

Es un acuerdo limitado que solamente le aplica a salvadoreños y hondureños", añade.