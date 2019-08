Camión bota cargamento de chatarra en calzada Aguilar Batres

View this post on Instagram

#AlertaGT. Trailer volcado bloquea calzada Aguilar Batres 51 calle #TransitoGT zona 11. En ruta de Guatemala a Villa Nueva se encuentra chatarra dispersa. #PMTGuatemala ha coordinado gruas para iniciar la habilitación del espacio que permita dejar pasar #TraficoGT al sur. Conductor es buscado por Policía Nacional Civil en el área. Sin heridos.