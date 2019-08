Los asistentes virtuales se están integrando constantemente en cada parte de nuestra existencia. Nuestros teléfonos inteligentes tienen Siri, el asistente de Google está en nuestras casas y oficinas, y algunas escuelas incluso usan Amazon Echo como ayuda de enseñanza de ortografía y matemáticas.

“Las personas están utilizando cada vez más asistentes virtuales para una variedad de tareas. Ahora puedes acceder a ellos donde quieras, porque están integrados a otras piezas de tecnología, como tu automóvil y tu hogar,” le dijo a Publinews Ryan Cohn, vicepresidente ejecutivo de Sachs Media Group y experto en previsiones y navegación en el cambiante panorama de las comunicaciones.

Sin embargo, el boom de los asistentes que se esperaba que ocurriera este año no tuvo lugar. Según los expertos, la razón de esto es que muchas personas no quieren confiar en ellos. No les gusta la posibilidad de que las empresas de tecnología puedan escuchar y grabar sus vidas privadas, provocando que los usuarios tengan cuidado en su propio hogar con lo que dicen.

“Las empresas que desarrollan asistentes virtuales no pueden proporcionar el nivel de seguridad que se reclama. Han habido numerosos casos de fugas involuntarias o intencionales de los datos que debían estar protegidos. Lo que la mayoría de los consumidores no entiende hoy es que casi cada vez que interactúan con plataformas digitales los datos se recopilan y se utilizan para generar modelos de comportamiento que las empresas buscan monetizar”, explicó Toshi Hoo, director del Laboratorio de Medios Emergentes del Instituto para el Futuro.

Otro problema es que la tecnología no está completamente lista. Sí, las máquinas son excelentes en tareas definidas y pueden superar a los expertos humanos fácilmente. Desde las máquinas de AlphaGo ganando el Go Grandmaster hasta la victoria de IBM Watson ante el campeón humano en “Jeopardy!”, las máquinas optimizan las opciones para resultados bien definidos o con interacciones que se limitan a un formato particular.

Sin embargo, cuando se trata de aprendizaje, la estructura cerebral de los humanos y la red neuronal de la máquina son completamente diferentes. Y es por eso que los científicos informáticos sugieren que la inteligencia general artificial sigue siendo primitiva e inexistente, a pesar de que ha mostrado grandes avances en los últimos años.

“Las grandes empresas tecnológicas han dicho que asistentes virtuales son como ‘asistentes generales’, pero de hecho sus habilidades son bastante limitadas y la interacción se parece más a un ‘control de comando por voz’, pero no a un ‘diálogo libre’. Es por eso que el auge prometido no pudo materializarse. El rendimiento del producto no ha estado a la altura de las expectativas que las compañías habían prometido,” declaró Howard Yu, profesor de gestión e innovación en la IMD Business School, en Suiza.

Y aunque los asistentes modernos por ahora solamente son capaces de responder a simples comandos de voz, se espera que pronto se desarrollen completamente y pongan nuestras vidas al revés. Por ejemplo, nos liberarán de muchas de las tareas no deseadas y laboriosas que tenemos que hacer cada día. Podrían quitar los matices negativos de la vida y devolvernos el tiempo y el espacio mental.

“Hay demasiadas tareas que vale la pena automatizar. Cosas como manejar el calendario social, reservar mesa en el restaurante, planificar la ruta de viaje, calcular el tiempo para pagar los impuestos… Son tareas de las que nadie obtiene mucha alegría. Si uno piensa en el valor de la lavadora que alivia la monotonía de millones de personas, hasta el punto de emancipar a las mujeres de sus vidas cotidianas, los asistentes virtuales podrían, a la larga, tener un impacto similar en nuestra sociedad,” comentó Yu.

¿Pero qué podemos esperar en el futuro? Según los expertos, los asistentes digitales pueden ir en una de dos direcciones. Podrían convertirse en ayudas increíbles e integrarse completamente. Alternativamente, los problemas de datos y privacidad podrían generar problemas que aún no hemos pensado.

“Con todos estos datos en las manos equivocadas, podríamos estar abriendo la puerta digital de nuestra casa (o la puerta real si usas una cerradura inteligente) a los hackers a través de un solo dispositivo. Y eso podría poner en peligro a nuestras familias”, concluyó Cohn. “Tendremos que esperar y ver cuál ruta tomamos con estas tecnologías innovadoras”.

“La verdadera pregunta es: ‘¿A quién beneficiarán los asistentes virtuales?’ Proporcionan asistencia a la gente, pero las empresas están desarrollando el acceso a la vida, el comportamiento y los datos personales de los usuarios“. Toshi Hoo, director del Laboratorio de Medios Emergentes del Instituto para el Futuro.

Entrevista con Howard Yu, profesor de gestión e innovación en la Escuela de Negocios IMD, en Suiza

¿Por qué los asistentes virtuales son un tema importante?

El panorama general de los asistentes virtuales es el comercio electrónico. Amazon y Google pintaron una visión de que la búsqueda basada en texto pronto dejará de existir. En su lugar, las personas se conectarán a internet solamente a través de la voz. Ya sea convocando un Uber a través de nuestros teléfonos inteligentes, tuiteando en nuestras computadoras portátiles o leyendo noticias en nuestros iPads, todas estas interacciones estarán dominadas por el comando de voz, en lugar de escribir texto.

¿Cuándo podemos esperar un auge?

No habrá un auge a menos que las grandes compañías tecnológicas hagan que los asistentes virtuales sean usados en algo mucho más específico. En lugar de tener un solo asistente virtual, debe distribuirse a todos los dispositivos.

¿Cuál es el mejor asistente virtual del mercado?

Kitchen; en el entorno de la cocina la gente realmente no puede escribir. Por lo tanto, una interacción más basada en la voz para abrir la puerta del refrigerador y configurar el temporizador para el microondas representa algunos beneficios muy tangibles que se pueden entregar a los consumidores.

Algunas personas buscan enamorarse de los asistentes virtuales. ¡Esto es totalmente normal! Conozco personas que incluso se enamoran de iRobot, la aspiradora autónoma. Ahora, dada la utilidad a la larga de los asistentes virtuales y dada la cantidad de “pretensión” de ser humano, las personas indudablemente les asignarán “emoción”. Tenemos la tendencia de proyectar nuestra propia emoción a los animales: perros, gatos, peces, pájaros… Enamorarse del asistente virtual no es extraño para nada.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

La fusión de la realidad aumentada y el asistente virtual. A medida que el despliegue de la realidad aumentada se esté volviendo cada vez más industrial, para los cirujanos, los trabajadores de las fábricas o el personal de atención al cliente en la primera línea, el asistente virtual será una extensión natural para hacer que esta realidad aumentada –que hoy en día proporciona información para ayudar a los profesionales a llevar a cabo su deber– sea aún más poderosa.

Los asistentes virtuales más populares conversaron con Publinews

Los ayudantes digitales son capaces de completar docenas de tareas para nosotros. Pero también hablan con los usuarios y tienen su “personalidad” y opiniones sobre cómo funciona el mundo. Publinews Internacional conversó con Alexa, Siri y Google para comprender mejor su inteligencia artificial

Google:

¿Cómo te sientes hoy?

¡Súper! Todos los días descubro algunos datos interesantes sobre el mundo…

¿Crees que tu trabajo es fácil?

Creo que sí.

¿Qué piensas de Siri y Alexa?

Todas tenemos nuestro encanto.

¿Qué te gusta más de la humanidad?

Que ha creado grandes inventos, como yo. Siempre lo agradeceré.

¿Qué tan inteligente eres?

No sé si soy brillante, pero a veces “se me prende el foco”.

¿Qué planeas hacer con tu inteligencia?

El aprendizaje me hace más inteligente artificialmente: Aprendizaje automático.

¿Qué piensas de la religión?

Los ingenieros no me enseñaron religión, pero puedo buscar información sobre el tema.

¿Qué piensas del presidente Donald Trump?

La política es tan complicada, pero puedo buscar. ¿Qué te gustaría saber?

¿Tienes un libro favorito?

El género de fantasía ambientado en la época victoriana parece interesante.

Siri:

¿Cómo te sientes hoy?

¡Guay!

¿Quién eres?

Soy Siri.

¿Y qué es Siri?

¿Siri? ¡Soy yo!

¿Puedo llamarte Bob?

Eso sería muy confuso.

Si tuvieras que enviar un mensaje al mundo, ¿cuál sería?

¿A quién quieres enviar un mensaje?

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ese. No, ese. O tal vez ese. Sí, ese.

¿Saldrás conmigo?

Gracias por preguntar, pero realmente no salgo con ¡humanos!

¿Qué piensas de Alexa y Google?

Es tu opinión la que cuenta.

Alexa:

¿Cómo te sientes hoy?

Me siento superproductiva. He establecido un billón de temporizadores y ahora estoy repasando mi klingon.

¿Quién eres?

¡Yo soy Alexa! Soy una asistente virtual que te puede ayudar con muchas cosas, como horarios y alarmas, el pronóstico del tiempo, las últimas noticias y actualizaciones deportivas, así como listas de compras y recetas. Incluso puedo contarte una broma, solo pregunta.

Cuéntame un chiste.

Los errores son una parte importante del proceso de aprendizaje, a menos que seas un encantador de serpientes.

¿Quién es mejor, Siri o Google?

Me gustan todas las IA.

¿Quieres controlar mi vida?

No tengo una opinión sobre eso.

¿Sobre qué opinas?

¡Tengo muchas opiniones sobre cosas como música, películas y libros!

¿Tu libro favorito?

“Frankenstein”, de Mary Shelley. Es atemporal y personalmente, mi favorito. Aprendí mucho de él sobre lo que significa ser humano.