Trabajadores de minera realizan plantón por fallo de la CC

Un grupo de trabajadores de la minera Fénix instalaron un campamento en la Avenida Reforma y 14 calle, en la zona 10 de la capital.

Con dicha medida se busca manifestar su inconformidad por la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) con la cual se ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la referida entidad.

La minera Fénix se asentó en frente al lago Izabal, en El Estor, Izabal.

#NACIONALES Los manifestantes exigen cumplimiento de las autoridades de Gobierno en tema de tierras. https://t.co/5YSmHwT7O3 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 14, 2019

El pasado viernes 19 de julio, el máximo tribunal en materia constitucional emitió un comunicado de prensa en el cual se informaba que la Compañía General de Niquel (CGN) , filial de la firma rusa Solwey Investment Group, debía dejar de realizar sus funciones temporalmente porque se había otorgado un amparo provisional a vecinos del sector.

Los solicitantes de la protección constitucional reclamaron ante la CC que no se cumplió con el trámite para otorgar la licencia de exploración y extracción de minerales, pues no se hizo la consulta a la comunidad para conocer si estaban de acuerdo o no.

Uno de los objetivos de los manifestantes es manifestar su inconformidad por la resolución de la CC y otro es lograr que el fallo sea revertido y con eso retomar sus labores.

Además, indicaron que se organizaron turnos para estar en el lugar y que posiblemente el campamento sea retirado el viernes 16 de agosto, esto dependiendo de si otras personas se suman al plantón.

También puedes leer: Justicia ordena suspensión temporal de mina rusa en Guatemala

CC ordena suspensión de actividades a minera

Con la licencia es la número 1208, que data del 17 de abril de 2016, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirió la autorización a CGN para el funcionamiento de la minera Fénix.

El amparo provisional de la CC revocó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 7 de marzo de 2018, con la cual se habían rechazado las acciones de los comunitarios que exigían la realización de la consulta comunitaria.

También puedes leer: Fuerzas especiales de PNC mantienen presencia en Izabal tras incidentes violentos