Fernández supera a Macri y logra amplia ventaja en las primarias de Argentina

El candidato del peronismo de centro-izquierda, Alberto Fernández, se impuso el domingo con 47 % de los votos al presidente liberal Mauricio Macri, que obtuvo 32 %, en las elecciones primarias de Argentina.

Fernández, de 60 años y a quien acompaña la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como candidata a la vicepresidencia, se mostró confiado y declaró que, con él, "la grieta (la feroz división política de los argentinos) se terminó para siempre, y la venganza también".

"A los que no me votaron, prometo trabajar para que me entiendan. Vamos a empezar una etapa nueva. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron".