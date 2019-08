¡INSÓLITO! Catedrales instalan minigolf, tobogán y otros juegos para atraer fieles

A causa de las vacaciones, la visita a las iglesias en agosto no suele ser demasiado alta. Por ello, a los miembros de las catedrales querían incrementar las visitas y pensaron en cómo resolverlo.

En la catedral medieval de Rochester se les ocurrió una atrevida idea. El templo está ubicado al sureste de Inglaterra. Y sus fieles decidieron transformar su nave central en un campo de minigolf.

El espectáculo es bastante insólito. Allí donde normalmente se encuentran hileras de bancas, se ha desplegado una gran maqueta verde. El césped es sintético. Y los clubes de golf acogen ahora a los parroquianos.

AFP

Golf todo el mes

El recorrido de nueve hoyos permanecerá en la catedral durante todo agosto. Se trata de la última iniciativa de la Iglesia anglicana de Inglaterra para intentar dinamizar a las comunidades de creyentes, en un país cada vez menos practicante.

AFP

La operación parece estar dando sus frutos, según Rachel Phillips, una de las canónigas de la catedral. Ella asegura que la frecuentación aumentó más de un 80% respecto al mismo periodo de 2018.

"La catedral está llena de gente que juega al golf […], es fantástico", declaró complacida, mientras varias familias se iban abriendo camino dentro del templo.

AFP

¿Iglesia con tobogán?

El de Rochester no es un caso aislado. La catedral de Norwich (este de Inglaterra) instaló un tobogán en espiral de unos 15 metros de alto.

Reflections on Day1: “It was really great fun and as the ride went on my smile got bigger and bigger.” “Awesome! It made Grandpa feel young again.” pic.twitter.com/iBAISfUoQp — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 8, 2019

La catedral de Norwich compartió en sus redes sociales un video de todo el proceso para instalar el tobogán. La atracción incluye luces y alegres colores.

Wow.

It is here.

And it is big! Very BIG.

Watch: #Timelapse of the #SeeingItDifferently helter skelter being built.

Opens this #afternoon, Thursday 8th August 2019.

Experience Norwich Cathedral in an entirely new way.

More details here 👉 https://t.co/Hdd8vzUbda pic.twitter.com/HHbJhMFnrq — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 8, 2019

Mientras, la de Lichfield (centro) desveló en julio una réplica de la superficie lunar en su suelo.

Phillips reconoce que tampoco han faltado las críticas, sobre todo en las redes sociales. Pero, prefiere quedarse con el lado positivo de la iniciativa.

It's nearly time for lift-off! The Great Exhibition 2019: Space, God, The Universe and Everything Early time slots selling fast:https://t.co/hFtITrOxoE Event by @luxmuralis Supported by

Apollo – https://t.co/ghZBPkQqLD@ace_national pic.twitter.com/v3t6mDCRcp — Lichfield Cathedral (@LichfieldCath) August 7, 2019

"Cuando llegan, la gente descubre que aquí son bienvenidos y […] todo lo que tiene la catedral para ofrecerles. Mucha gente nunca había venido antes y todos nos dicen que volverán", subrayó.

La catedral se asoció a una organización local para crear una recorrido sobre una temática de puntos: cada hoyo es la réplica exacta de una verdadera obra, como el famoso Puente de la Torre de Londres, en el que Oscar, un niño de seis años, está poniendo todo su empeño.

"Es superduro, pero aún así me gusta mucho", comenta, asegurando que el golf es su "deporte favorito".

La nave de la catedral medieval de Rochester se convierte en un campo de minigolf durante el verano para atraer a más personas. Cuánta estupidez para atraer, a cualquier precio, al personal. La huida hacia adelante no es buena. pic.twitter.com/BR7g1b90EE — Javier (@javier_leoz) July 31, 2019

Por su parte, los usuarios habituales de la catedral, conocida por tener una de las fachadas romanas más hermosas de Inglaterra, han optado por tomarse la iniciativa con filosofía.

"A primera vista, puede resultar chocante", considera Peter Scholey, exdirector de escuela, de 70 años.

"Pero si lo piensas dos minutos […] no es tan distinto de lo que ocurría en la Edad Media", cuando las iglesias acogían animales y mercadillos, aseguró.

#LEPCuriosidades La catedral medieval de #Rochester instaló un minigolf para atraer fieles. La iniciativa de la Iglesia anglicana de Inglaterra intenta dinamizar a las comunidades de creyentes, en un país que cada vez hay menos practicante. pic.twitter.com/ELtIFbFYG1 — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) August 9, 2019

*Con información de AFP.