Última encuesta demuestra intención del voto para el balotaje

En la última encuesta de intención de voto para el balotaje de la Fundación Libertad y Desarrollo se resalta que Alejandro Giammattei, presidenciable del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), encabeza la intención de voto, mientras que Sandra Torres, candidata a la presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) quedaría en segundo lugar.

La empresa encuestadora fue CID-Gallup Latinoamérica y esta se llevó a cabo del 29 de julio al 5 de agosto del presente año, la cual se abordó a personas mayores de 18 años, empadronados y fue de un universo de 1 mil 216 personas.

En la encuesta se consultó a las personas cuál era el principal problema en el país, y la principal respuesta fue la inseguridad con un 36.90 por ciento, seguido por la falta de empleo con un 19.30 por ciento; mientras que la falta de acceso al agua ocupa el uno por ciento y la falta de vivienda únicamente 0.10 por ciento.

Captura de pantalla

Sin embargo, se consultó si consideran que el nuevo gobierno haría cambios sustanciales al país, pero la respuesta que lideró fue “poco” con un 28 por ciento, seguido por “algo” con 21.30 por ciento.

Asimismo, se consultó si asistirán a emitir su voto. Por lo que se mencionó que el 60.80 por ciento que si asistirá a los centros de votación, mientras que el 32.70 por ciento que no y un 6.50 no sabe o no responde. Referente a por qué no participarían en las elecciones presidenciales el 30.90 por ciento indicó que ninguno de los dos candidatos les parece adecuados.

Encuesta

Alejandro Giammattei, candidato a la presidencia del partido Vamos, se posiciona en el primer lugar con el 39.5 por ciento de intención de voto; mientras que Sandra Torres, del partido UNE, lo sigue con el 32.4 por ciento. Un 5.3 por ciento de los encuestados votarían Niño y un 22.8 por ciento dejarían la papeleta en blanco.

Asimismo, los resultados demuestran que Torres tiene una opinión negativa en el 38.4 por ciento de los encuestados y una positiva en el 53.1 por ciento; un 8.5 por ciento no sabe o no responde.

Giammattei tiene una opinión negativa del 13.3 por ciento de los encuestados y una positiva en el 73.5 por ciento; el 13.4 por ciento no sabe o no responde.

En este sentido, la encuesta indica que si se quita el voto nulo y la papeleta en blanco, Alejandro Giammattei tendría el 54.9 por ciento de intención de voto y Sandra Torres el 45.1 por ciento.