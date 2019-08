Murió la escritora Toni Morrison, ganadora del Nobel de Literatura

La escritora estadounidense, Toni Morrison, ganadora en 1993 del premio Nobel de Literatura, murió a los 88 años de edad, tras padecer una breve enfermedad, informaron este martes familiares.

La recordada autora de obras como "Beloved" y "Ojos azules" falleció el lunes en el Centro Médico Montefiore, en Nueva York, rodeada de sus seres queridos.

"Es con profunda tristeza que compartimos que, después de una breve enfermedad, nuestra adorada madre y abuela, Toni Morrison, falleció pacíficamente anoche rodeada de familiares y amigos", señaló su familia en un comunicado.

"Aunque su fallecimiento representa una enorme pérdida, estamos agradecidos de que haya tenido una vida larga y bien aprovechada", agregó la declaración.

Su familia describió a Morrison como una "escritora consumada, que atesoraba la palabra escrita".

Morrison escribió 11 novelas, muchas de ellas sobre cómo era la vida de los afroestadounidenses.

Tuvo una brillante carrera literaria cargada de premios, misma que se extendió durante más de seis décadas.

Su famosa novela "Beloved" le valió el premio Pulitzer y el American Book Award en 1988.

Ambientada después de la Guerra Civil estadounidense en la década de 1860, "Beloved" cuenta la historia de un esclavo que escapó de Kentucky al estado libre de Ohio.

El libro se convirtió luego en una película protagonizada por Danny Glover y Oprah Winfrey.

Morrison recibió muchos otros reconocimientos, incluido el Nobel de Literatura.

En 1996, fue honrada con la Medalla de Contribución Distinguida de la Fundación Nacional del Libro a las Letras Estadounidenses.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

En 2016, recibió el Premio PEN/Saul Bellow por Logros en la Ficción Estadounidense.

Quienes la conocieron no tardaron en recordarla.

"Era una gran mujer y una gran escritora, y no sé cuál extrañaré más", dijo Robert Gottlieb, editor de Morrison en la editorial Knopf.

Sus escritos tocaron a muchos, incluyendo a Obama, que recordó haber leído "La canción de Salomón" de niño, cuando "no solo estás tratando de descubrir cómo escribir, sino que también cómo ser y pensar".

El expresidente estadounidense le rindió homenaje el martes, al describirla como "un tesoro nacional".

Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t

— Barack Obama (@BarackObama) August 6, 2019