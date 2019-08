FOTO. Critican a Camila Cabello por mostrar su trasero lleno de celulitis y ella dice esto

El mundo tiene los ojos puestos en Camila Cabello, no por su talento como cantante; sino porque la mayoría de noticias giran en torno a su romance con Shawn Mendes, que la ha llevado a ser tendencia.

Ahora, la cantante cubano estadounidense tomó su cuenta de Instagram para responder las críticas que recibió en los últimos días sobre su apariencia física.

Para nadie es novedad que los estereotipos sobre la belleza han existido, pero se han incrementado en los últimos años gracias a las redes sociales. Cada vez hay más presión por "tener" el cuerpo perfecto.

¿Qué sucedió?

Ella y Shawn fueron captados muy románticos durante sus vacaciones en las playas de Miami. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que a la joven no la ha importado mostrarse al natural, dejando ver su figura tal y como es.

La exintegrante de Fifth Harmony se dejó fotografiar en un revelador traje de baño blanco bastante transparente que dejaba al descubierto que es una mujer real y no tiene inconveniente alguno en ir contra los cánones de belleza impuestos por la industria.

Cuando estaba buscando una foto para festejar que se cumplirían dos años de su éxito musical Havana, se encontró con que había sido recientemente criticada en redes sociales por sus celulitis.

Ante esta situación no se quiso quedar callada y tomó su cuenta de Instagram, en la cual la siguen más de 37 millones de personas y escribió algunas palabras para expresar cómo se sentía sobre esta situación.

El mensaje

"Por un segundo olvidé que estaba tratando de encontrar una foto para compartir acerca de los dos años de Havana y mis ojos accidentalmente hallaron un titular que decía que la gente estaba criticando mi cuerpo", comenzó.

Para ser honesta lo primero que nada me sentí super insegura imaginando cómo se veían esas fotos, como 'oh no, mis celulitis o mi panza', pero después pensé que obvio iban a ser malos ángulos, mi cuerpo no está hecho una roca o de puro músculo. Lo más triste de este asunto es que hay muchas niñas que han crecido en esta era de los retoques digitales y que estén tratando de alcanzar una perfección que no es real", continuó.

"Estoy escribiendo para todas las niñas que como mi hermana pequeña, están creciendo con redes sociales, pues constantemente ven imágenes photoshopeadas, editadas. Nada de eso es cierto, ¡todo es mentira! Chicas, es normal tener celulitis y grasa. Es bonito y natural. Yo no pienso creerme todas esas cosas que tratan de vendernos. Ya no. Espero que ustedes tampoco", finalizó su extenso mensaje.