Señalan a presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de vínculos con el narcotráfico

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, negó este sábado haber recibido dinero de narcotraficantes para su campaña que lo llevó al poder en 2014.

Y es que un capo dio su testimonio ante un juzgado de Nueva York, en el que hizo esto señalamientos, que posteriormente fueron divulgados por la prensa.

"Más de 40 traficantes de drogas han sido extraditados a los Estados Unidos, mientras que otros temiendo su captura y extradición negociaron su propia rendición", subrayó.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció sobre la investigación que salió a la luz.

Expresó que a pesar de todo, la encargada de negocios Heide Fulton, de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, posó en varias fotos junto a Juan Orlando Hernández. "Y le dio credibilidad", puntualizó Torres.

And through this all, @usembassyhn Charge d’ Affaires Heide Fulton constantly posed for pictures with @JuanOrlandoH and gave him credibility. https://t.co/jNEyZDnl3O

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) August 3, 2019