Snowden publicará sus memorias en un libro que se venderá en todo el mundo

El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Edward Snowden, quien huyó a Rusia tras filtrar información sobre el programa de vigilancia masiva del Gobierno de Estados Unidos, publicará sus memorias.

Snowden, de 36 años lo hará a través de un libro titulado "Permanent Record" (Registro permanente), el cual saldrá a la venta el 17 de septiembre.

El texto será publicado en todo el mundo por Macmillan Publishers.

"Escribí un libro", escribió Snowden en su cuenta de Twitter, incluyendo un enlace a un video.

"Todo lo que hacemos hoy en día es para siempre, no porque queramos recordarlo sino porque no tenemos derecho a olvidar", dice en el vídeo.

En "Permanent Record", Snowden desgrana por primera vez por qué y cómo ayudó a construir un sistema de vigilancia masivo, así como la crisis de conciencia que lo llevó a destaparlo todo y poner en jaque al sistema.

So I just completed an international conspiracy across twenty countries, and somehow the secret never leaked. On Constitution Day, the result will be on shelves worldwide. https://t.co/qH7W1V89px

— Edward Snowden (@Snowden) August 1, 2019