Isaac Farchi apoya a Alejandro Giammattei en la segunda vuelta electoral

El excandidato presidencial del partido Visión con Valores (VIVA), Isaac Farchi, indica que ofrece su apoyo a Alejandro Giammattei, candidato presidencial del partido VAMOS.

Después de varios días de meditar, he decidido dar mi apoyo al Dr. Alejandro Giammattei, los invito a votar este 11 de agosto", dice parte de su mensaje".

VIDEO

"Definir mi postura"

Previo a mencionar que brinda su apoyo al candidato del partido VAMOS, Isaac Farchi realizó una reseña sobre su campaña electoral realizada como candidato a la presidencia, la cual fue "austera, sencilla y transparente".

Por otra parte, indica en su video que está consciente de lo trascendental de esta segunda vuelta electoral por lo que no puede "actuar con debilidad y no definirme por una de las dos opciones".

Como ciudadano y como líder político, tengo la responsabilidad con los cientos de miles de ciudadanos que confían en mí y que me dieron su voto, de definir mi postura". indica.

"Apoyan bajo la mesa"

Por otro lado, Farchi asegura que no será como los demás excandidatos "que prefieren no definirse de forma abierta, sino que apoyan bajo la mesa a algún candidato dejando en evidencia que participaron por intereses personales y no en beneficio de nuestra amada nación".

Todos los guatemaltecos conocemos a los dos candidatos y sabemos quiénes son, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Quién tiene deudas pendientes con la ley. Es por eso que no podemos equivocarnos", añade.

"Apoyo a Giammattei"

Por lo anterior y luego de un análisis, Farchi asegura que decide darle su apoyo al doctor Alejandro Giammattei, ya que vio en él carácter y capacidad para empezar a poner orden en el país.

Posteriormente, el excandidato de VIVA asegura que ve en Giammattei alguien que tiene claro cómo salir de la pobreza, en lugar de "regalar" dinero a la gente, en una clara alusión a los programas sociales del partido UNE.

Entre los candidatos que están en contienda, es el doctor Giammattei el que tiene claro que para salir de la pobreza se debe generar empleo y dinamizar nuestra golpeada economía, en lugar de estar regalado dinero en programas sociales, los que ya hemos visto que solo empobrecen más a nuestro pueblo".

"Decisión personal"

Finalmente, Isaac Farchi asegura que esta decisión, de apoyar a Giammattei, es a título personal.