Guatemala no cumple con estándar de intercambio de información fiscal, señala la OCDE

El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales informó de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este martes que el país en general no cumple con el estándar internacional a pesar de que es la segunda ronda de revisiones a la que se sometió el país.

Aunque en el informe se menciona que Guatemala hizo algunas mejoras, pero no son suficientes debido a las reformas aprobadas en 2016 a la ley bancaria que permitieron el acceso a la información financiera a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluso para el intercambio de información; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad suspendió parte de esas modificaciones.

Otro de los avances que hizo el país fue la cambiar las acciones al portador por acciones nominativas, pero fueron los únicos cambios que presentó el país.

Debido a esa decisión se buscó la postura de la SAT y del Ministerio de Finanzas Públicas pero aún no han respondido sobre esa calificación.

Guatemala y Trinidad y Tobago son los únicos países que fueron catalogados de no cumplir con dicho requerimiento.

De acuerdo con el documento del Foro Global las deficiencias que tiene el país son en leyes sobre la disponibilidad de información legal y de beneficiario real en todos los accesos, permiso para ingresar a información bancaria.

La OCDE incluyó al país en el Centro de Desarrollo, con el que se busca mejorar la productividad y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales.

