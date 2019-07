Guatemala y EE. UU. suscriben acuerdo sobre visas para trabajadores agrícolas temporales

Estados Unidos firmó un acuerdo de cooperación bilateral con Guatemala el cual facilitará una mayor transparencia, responsabilidad y seguridad de los trabajadores en el programa de visas de no inmigrante H-2A par trabajadores agrícolas temporales de Guatemala.

La firma de dicho acuerdo se dio por medio del ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Gabriel Aguilar; y John Pallasch, secretario adjunto del Departamento de Trabajo de EE.UU.

De acuerdo con el boletín del MinTrab, este acuerdo permitirá facilitar y supervisar el proceso de reclutamiento de trabajadores guatemaltecos del sector agrícola.

Esto por conducto del Departamento de Movilidad Laboral del Mintrab o de los reclutadores privados debidamente registrados.

Además, se crean mecanismos entre las partes que facilitan el reclutamiento sistemático, ordenado y seguro propiciando la responsabilidad y transparencia durante dicho proceso.

Assistant Secretary John Pallasch welcomed Guatemala’s Minister of Labor and Social Welfare Gabriel Aguilera to @USDOL today to sign an MOU on increasing transparency, accountability, and worker safety in the H-2A nonimmigrant visa program for temporary agricultural workers. pic.twitter.com/kU3ltPeCBt

— US Labor Department (@USDOL) July 31, 2019