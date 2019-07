Las decisiones de la CC y del Ejecutivo tendrán repercusiones económicas aseguran expertos

La directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Fanny de Estrada señala que el anuncio del presidente Trump de imponer sanciones económicas a Guatemala por el tema del acuerdo de "tercer país seguro" ha levantado serios temores entre los empresarios.

Las declaraciones de Estrada surgen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegurara que impondría sanciones económicas a Guatemala por haberse hecho para atrás con el acuerdo de "tercer país seguro", cuando en la práctica, fue la Corte de Constitucionalidad (CC)la que bloqueó la intención del Ejecutivo.

Trump considera prohibir ingreso de guatemaltecos para reducir migración irregular, según medio internacional La prohibición de viaje es una de las tres medidas más severas de la administración de Trump que busca contrarrestar la migración irregular.

"No podemos permitirnos que estas medidas se lleven a cabo. Sin duda va haber que negociar. Ellos (EE.UU.) nos ponen en posiciones muy difíciles y tener una capacidad de negociación del país", aseguró Estrada por la vía telefónica.

Las declaraciones fueron vertidas durante la entrevista del programa matutino de Emisoras Unidas, A Primera Hora.

Disputa de poderes

Los abogados Carlos Ovalle y Luis Lam Padilla consideraron que ambos, la CC y el organismo Ejecutivo se están entrometiendo en las funciones del otro.

El constitucionalista Lam Padilla asegura que la CC se extralimitó en sus funciones al violar el derecho constitucional del Presidente de la República de dirigir la política exterior con la resolución que bloqueó la negociación de un supuesto acuerdo de "tercer país seguro".

Diputados citan a ministros para conocer detalles de acuerdo migratorio La bancada UNE busca que los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Gobernación y Trabajo expliquen de qué se trataban los acuerdos entre Estados Unidos y Guatemala.

"La CC está utilizando la figura del amparo para entrometerse en facultades de los organismos del estado. Guatemala es una república y debemos defender la república y su funcionamiento", añade Lam Padilla.

Del otro lado de la moneda está el abogado Carlos Ovalle que ve en las críticas de Jimmy Morales a las resoluciones de la CC, una alteración al sistema de pesos y contrapesos en el poder.

Excancilleres: "Amparo provisional se refiere al procedimiento y no al contenido del acuerdo" Los excancilleres firmantes del amparo provisional otorgado por la CC sobre la firma del acuerdo de "tercer país seguro", también indican en un documento que el actuar del gobierno con EE.UU. ha sido con "total sigilo".

"Con base en el sistema de pesos y contrapesos debería haber un respeto a la institucionalidad. No puede ser que ataque a las cortes cuando no me convienen y las alabe cuando me conviene", dijo el abogado Ovalle.