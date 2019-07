Senado confirma a Mark Esper como secretario de Defensa de EE. UU.

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Mark Esper como nuevo secretario de Defensa, en momentos en que crece la tensión con Irán y Washington busca cerrar el capítulo Afganistán.

El segundo secretario de Defensa del presidente Donald Trump asumirá el cargo casi siete meses después de la sonada renuncia de Jim Mattis, quien dejó la cartera debido a sus desacuerdos con mandatario.

Esper, de 55 años, quien ejercía desde 2017 como secretario del Ejército y tiene una carrera militar, tuvo un sólido apoyo de ambos partidos en el Senado.

Fue confirmado por 90 votos contra 8.

Según el Pentágono, Esper debería jurar el cargo este martes en la tarde.

Su confirmación se produce en momentos en que Estados Unidos sigue involucrado en dos guerras (Siria y Afganistán) y crece la tensión con Irán.

"Él tiene la responsabilidad particular de aconsejar a un presidente que no tiene experiencia en seguridad nacional. Yo creo que Esper está a la altura", dijo el senador demócrata Dick Durbin.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, alabó la trayectoria de Esper, a quien definió como un "candidato bien preparado", que tiene el respeto del sector de la seguridad nacional.

President Trump has made an outstanding choice for Secretary of Defense. Mark Esper has played a major role in the administration’s ongoing work to restore our Armed Forces. He's won high praise from experts across the political spectrum. The Senate should confirm him this week.

— Leader McConnell (@senatemajldr) July 22, 2019