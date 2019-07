FOTOS. Los rostros clave de la hazaña de llegar a la luna

Los tres astronautas de la misión que alunizó pasaron a la historia y tuvieron disímiles vidas. El presidente Nixon fundamentó parte de su reelección en este hito y, por cierto, una mujer fue fundamental.

Neil Armstrong

Murió en 2012 a los 82 años. Fue ingeniero espacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y luego de ser el primer hombre en pisar la Luna, se convirtió en profesor universitario.

Apenas volvió de la Luna fue nombrado administrador de aeronáutica en la Oficina de Investigación y Tecnología Avanzada. En 1971 renunció a la NASA y se convirtió en catedrático del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cincinnati, en donde dio clases hasta 1979.

AFP

Ahí creó la asignatura de diseño de aeronaves y mecánica de vuelo experimental. Era considerado muy exigente y un buen profesor. Luego colaboró en la investigación del accidente del Apolo 13, y de la tragedia del Challenger en 1986.

Armstrong mantuvo un perfil bajo y se le consideraba huraño, daba pocas entrevistas, tuvo escasas apariciones públicas y se fue a vivir a una granja. Murió en 2012 luego de someterse a una cirugía de bypass coronario.

AFP

Buzz Aldrin

Edwin “Buzz” Aldrin tiene 89 años y fue el segundo hombre en pisar la Luna. Es considerado el astronauta más polémico que estuvo allí. Después de la misión tuvo serios problemas de alcoholismo y depresión, y en la actualidad se está enfrentando judicialmente con sus hijos, quienes lo quieren declarar interdicto para que su pareja actual no se quede con su herencia.

Aldrin, a diferencia de sus compañeros, siempre ha sido más abierto con los medios. Da conferencias, entrevistas y charlas sobre la posibilidad de viajar a Marte.

AFP

Una de sus frases más controvertidas es: “Si llegamos a la Luna no fue para estudiarla ni recoger muestras de su suelo, sino para aventajar a los rusos en la carrera espacial. Todo lo demás quedó en segundo plano”.

En el cine y en la televisón aparece constantemente: Se interpretó a sí mismo en “Los Simpson”, también en “The Big Bang Theory”, y en los “Transformers 3”, en la que Optimus Prime le dice que es un placer conocerlo. Además, el personaje Buzz Lightyear, de “Toy Story”, fue bautizado en su honor porque en Pixar consideraron que era el mejor nombre para un astronauta.

AFP

Michael Collins

Tiene 88 años, es famoso por ser el tercer tripulante del Apolo 11 y nunca haber pisado la Luna.

Luego de la misión, Collins se retiró de la NASA en 1970 y fue nombrado secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos. Al año siguiente asumió como director del Museo Nacional del Aire y del Espacio de EE. UU., en Washington, y fue responsable de la construcción del nuevo edificio del museo en 1976.

AFP

En 2015 declaró sobre la posible frustración que le provocó no pisar la luna: “Nunca me sentí mal. Siempre me consideré un tipo afortunado, alguien al que le dieron la oportunidad justa en el momento justo.

Mucha gente piensa que mis únicas referencias eran Neil y Buzz, y se equivocan. No saben que había 30 astronautas esperando para ocupar mi asiento, pero me eligieron a mí, a Mike Collins. La gente se olvida de que había miles de técnicos, ingenieros, médicos, pilotos, controladores de vuelo y mecánicos en el proyecto. Nosotros tres éramos solo la cara visible de la misión”.

AFP

Richard Nixon

Fue el presidente de EE. UU. cuando ocurrió el alunizaje y su gobierno apoyó a la NASA con recursos millonarios. Entre 1959 y 1972 el país invirtió US$23 mil 600 millones en la agencia espacial, lo que en la actualidad serían US$139 mil 508 millones. En 1972, tras el regreso del Apolo 17, decidió terminar con el programa espacial por su alto costo.

En 1973 suspendió la intervención de los EE. UU. en Vietnam y suprimió el servicio militar obligatorio, pero en paralelo la carrera política del presidente se iba a la basura por el escándalo de Watergate que fue denunciado en 1971.

CNN

Retirado en un rancho en California, Nixon intentó volver a trabajar como abogado, pero no pudo porque fue expulsado del colegio de la orden y se le prohibió ejercer en todo el país.

A 20 años de su retiro escribió nueve libros y viajó al extranjero para tratar de resucitar su imagen de estadista. En 1994 falleció a los 81 años de un derrame cerebral.

AFP

Margaret Hamilton

Margaret Hamilton tiene 82 años, trabajó en el laboratorio del MIT y su equipo desarrolló el software de navegación para el programa espacial Apolo. Entre 1969 y 1972 la misión realizó 22 viajes: 19 con éxito total, dos con éxito parcial y un fracaso. Entre ellas, hubo seis misiones en las que el hombre pisó la Luna.

La científica también fue la primera persona que unió los términos ingeniería y software, y cuando la misión a la Luna terminó con éxito declaró: “Pensé más en que el software funcionó, que en que habíamos llegado a la Luna”.

AFP

Tiempo después posó feliz al lado de una pila de libros que ella misma había codificado para que el vuelo lograra su cometido. La columna de papel era más alta que ella, pero no más grande que sus méritos porque evitó que el Apolo 11 abortara tres minutos antes de llegar a la Luna gracias al software de orientación que creó.

Cuando ya tenía 80 años, en noviembre de 2016, Margaret Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por Barack Obama, por su trabajo en la NASA durante las misiones Apolo.

50 años de la llegada a la luna: La colosal travesía del Apolo 11 Más de 384 mil kilómetros, 4 días de travesía a la Luna, un presupuesto millonario y un esfuerzo monumental de ingenio humano, dieron vida a la aventura más ambiciosa que se planteó la humanidad.

*Con información de Sebastián Foncea Maturana, Publinews Internacional.