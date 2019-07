Esto dijo “El Chapo” Guzmán tras escuchar su sentencia de cadena perpetua

El mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, otrora líder del temido Cartel de Sinaloa, fue condenado este miércoles a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.

En la audiencia realizada esta mañana, Brian Cogan, juez federal de Brooklyn a cargo del caso, recordó que, por ley, debía sentenciarlo de por vida, como solicitaba el gobierno.

"El Chapo", de 62 años, acudió vestido con un traje gris y, por primera vez en la corte, luciendo un espeso bigote.

Tras conocer la condena, Guzmán se dirigió al juez y le dijo en español:

"Ya que el Gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: aquí no hubo justicia".

Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado tras ser capturado, en enero de 2016. / AFP

El gobierno estadounidense celebró con bombo y platillo la sentencia de quien considera el mayor narcotraficante desde el colombiano Pablo Escobar.

"Nos aseguraremos de que pase cada minuto de cada día del resto de su vida en prisión aquí, en Estados Unidos", dijo Rihard Donoghue, fiscal federal de Brooklyn, a periodistas.

Rihard Donoghue, fiscal federal de Brooklyn. / AFP

"Con la sentencia se separa el mito de 'El Chapo' del hombre Joaquín Guzmán, y para el hombre es el final de la cuerda, y es una realidad de la cual no podrá escapar", sostuvo por su lado Ángel Meléndez, agente especial del departamento de Seguridad Interior para Nueva York.

"El Chapo" fue acusado de traficar o intentar traficar 1.213 toneladas de drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo, así como 1,44 toneladas de base de cocaína, 222 kilogramos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y "cantidades" de metanfetaminas.

"Ha sido una tortura"

El exjefe del Cartel de Sinaloa también se quejó de sus condiciones de reclusión.

"Ha sido una tortura las 24 horas, emocional, psicológica, mental".

Asimismo, lamentó amargamente no poder abrazar a sus hijas mellizas, que no acudieron este miércoles a la audiencia, y el hecho de que no podrá recibir visitas de su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel.

Cuando entró y salió de la sala, Guzmán lanzó besos a Coronel y se tocó el corazón con la mano. Ella hizo lo mismo.

Emma Coronel acude a un tribunal en Nueva York. / AFP

Luego de un rocambolesco juicio de tres meses, lleno de momentos escabrosos y surrealistas, el 12 de febrero un jurado declaró a Guzmán culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

"El Chapo", protagonista de dos espectaculares fugas de prisión y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, está detenido desde entonces y en aislamiento casi total en una cárcel de máxima seguridad de Manhattan.

Probablemente, cumplirá su sentencia en la cárcel ADX Florence, en Colorado, conocida como la "Alcatraz de las Montañas Rocosas" y considerada la más segura de Estados Unidos.

*Con información de AFP