César Elías confirma que el Contralor General le solicitó su renuncia “de un día para otro”

El ex subcontralor del Gasto Público, César Elías, confirmó que el Contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, le solicitó de manera sorpresiva el lunes 15 de julio que renunciara al cargo.

Además, no descartó que su salida de la institución se haya dado como consecuencia de haber presentado un informe en el cual se recomendaba al Gobierno “desistir de inmediato” de la adquisición de dos aviones militares.

Elías ya se esperaba su salida de la Contraloría, porque a su criterio es una acción “normal” de parte de las nuevas autoridades el poder armar su equipo; sin embargo, fue la forma en que se dio lo que le llamó la atención.

“No tanto fue el tema de que me pidiera la renuncia, sino que me diera horas para entregar el cargo”, expresó.

Esto porque no se le dio tiempo de “limpiar el escritorio” y concluir algunos informes que tenía pendientes de oficializar, sino que aún teniendo asuntos por resolver atender en la oficina, se le ordenó su retiro.

“Cuando él me solicitó la renuncia yo de inmediato le pedí a mis asistentes que ya no recibieran ningún documento para yo poder empezar a oficializar los informes. Pude hacerlo con 130 correspondientes a auditorías a municipalidades, pero ya no me dio tiempo de terminar todo”, explicó.

Renuncia subcontralor de la Contraloría que presentó informe sobre aviones Pampa III Sin embargo, se conoció que el actual Contralor, Edwin Salazar, habría pedido la renuncia de Elías Ajcá por el caso del desistimiento de las aeronaves argentinas.

Elías señaló que desde el 4 de abril, es decir un día después de que Salazar asumiera el cargo como Contralor, le puso a disposición su cargo por “profesionalismo”, pero no le fue aceptada su renuncia.

Después de ello, en al menos cuatro ocasiones, le había consultado acerca de su posible retiro de la entidad para poder estar preparado.

“Él (Salazar) muy amablemente me dijo que estuviera tranquilo, que yo era su amigo y podía permanecer en el cargo. Yo fui compañero de trabajo con él y nos conocemos de hace mucho tiempo, por eso me sorprendió que el lunes me solicitara la renuncia”, dijo el exfuncionario.

Contraloría: "Tenemos absolutamente claro que no es posible la compra de estas aeronaves" El subcontralor de la calidad del gasto público habló incluso de una posible sanción pecunaria al Ejecutivo.

Vinculado con informe de aviones

El contralor aseguró ayer que se hizo un trabajo consensuado en el despacho para emitir la recomendación sobre detener el proceso de adquisición de los aviones argentinos.

“Yo pedí la opinión al departamento Jurídico, donde están los especialistas, y ellos trasladaron su opinión indicando que no era procedente eso, entonces giré la instrucción que recomendáramos que esto no procedía, pero le pedí favor a César Elías que lo diera a conocer”, explicó Salazar.

Pero el exsubcontralor dio su versión de lo que en realidad habría sucedido.

Relató que Salazar estaba en una reunión de trabajo en Cuba cuando surgió el tema de los Pampa III y era el exsubcontralor de Probidad, Fernando Fernández, quien también renunció esta semana, el que estaba a cargo del despacho.

Elías aseguró que esperó que se le dieran instrucciones y cuáles deberían ser las acciones a tomar acerca de esta acción del Gobierno, pero eso no ocurrió.

“De inmediato yo lo que hice fue enviarle una nota al ministro (de la Defensa) pidiéndole fotocopia certificada del expediente completo”, explicó el ex subcontralor.

Contralor General se pronuncia por renuncia del subcontralor César Elías El titular de la entidad, Edwin Salazar, explicó que ya fue nombrado el sustituto de Elías. Además, confirmó la salida de la institución del subcontralor de Probidad.

Esto lo hizo porque después de hacer una revisión y monitoreo de todos los sistemas informáticos no se pudo establecer que existiera un negocio, no había tampoco desembolso de fondos públicos ni un evento en Guatecompras.

Entonces la Contraloría se encontraba imposibilitada de poder analizar documentos porque no estaban publicados.

Tras fijar un plazo de 48 horas al Ejército para que remitiera la información, y que esa entidad pidiera una ampliación de ese período, finalmente la Contraloría recibió los documentos el martes 9 de julio.

Ministerio de la Defensa entrega a Contraloría el informe sobre aviones Pampa III La Contraloría analizará el documento y podría emitir este miércoles una postura con respecto a cómo se desarrolló el proceso de adquisición de las aeronaves.

Entonces Elías procedió a consultar con el equipo de la Dirección de Asuntos Jurídicos si era viable la modalidad utilizada por el Gobierno.

El pronunciamiento fue indicar que era improcedente adquirir aeronaves al amparo del convenio y del acuerdo complementario suscritos entre Guatemala y Argentina.

“De todo eso el contralor no estaba enterado, estaba en Cuba. Regresó el sábado de su viaje. No me había hablado nada del tema”, manifestó el exfuncionario.

Elías fue contactado por la asistente del contralor para una reunión. En esta él le explicó las conclusiones del análisis sobre los aviones militares y Salazar le dijo que procediera.

Contraloría recomienda a ministro de la Defensa "desistir de inmediato" de adquisición de aviones Por otra parte, la entidad pide que este procedimiento de transacción de dos aeronaves "se someta al cumplimiento jurídico vigente".

“Solo me hizo la corrección de unas palabritas y entonces procedí a notificar el oficio el miércoles a las 20:00 horas al Ministerio de la Defensa”, recordó.

Ese mismo día fue el último que vio a Salazar antes de que le requiriera su retiro de la institución, pues el jueves y viernes el contralor se trasladó a San Marcos.

Entonces tras su retorno, el lunes 15 de julio se limitó a indicarle que debía presentar de inmediato su dimisión, por lo que Elías no descarta que esto se relacione con el informe que emitió sobre los Pampa III.

“Puedo inferir que sí (sería esa la causa) porque tengo varios elementos que me hacen pensar eso”, enfatizó el ex subcontralor.