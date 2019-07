“Me entrego”; revelan video de Duarte antes de ser detenido en Guatemala

Una semana después de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso desde abril de 2017, afirmara que acordó su entrega con el anterior gobierno mexicano, surgió un video grabado por él mismo, en el que este narra el supuesto pacto.

El video, difundido la noche del lunes en Imagen Noticias, con el periodista Ciro Gómez Leyva, muestra a Duarte en el departamento guatemalteco de Sololá, momentos antes de ser capturado.

En la grabación, Duarte asegura que alcanzó un acuerdo con las autoridades mexicanas, concretamente con la Secretaría de Gobernación (entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong) para concretar su entrega a cambio del cese de la "persecución" en contra de su familia.

"Hoy es sábado, 15 de abril de 2017. Estoy hablando desde la 'laguna' de Atitlán, en Guatemala. Me estoy entregando", señala Duarte en el video.

"Quiero informar que, en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el Gobierno Federal, seré detenido", agrega.

"Me entrego para poder defenderme y poder cumplir con los acuerdos establecidos (…) en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia (…) y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno".

"Llevaré el proceso penal correspondiente, donde espero poder obtener elementos para poder salir bien librado del tema y mi familia pueda desarrollar su vida plenamente en paz, en bienestar y sin ser molestada", añade.

En el video, el exgobernador de Veracruz también afirma que será un "preso político del sistema" y advierte que cualquier acusación que haga a partir de dicho momento podría realizarse en contra de su voluntad.

"Seré un preso político del sistema, y desde ahora les digo que, si en el caso de que me obligaran a hacer alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna (llámese Andrés Manuel López Obrador), o cualquier otra persona, es contra mi voluntad".

Este es el video completo que Javier Duarte grabó momentos antes de su “detención” en Guatemala. Asegura que negoció su entrega con el gobierno de @EPN a cambio de que dejaran en paz a su familia pic.twitter.com/9a8LYVLW6m — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 16, 2019

Niegan pacto

En entrevista con Gómez Leyva, Osorio Chong, ahora coordinador de los Senadores del PRI, negó haber realizado algún acuerdo con Duarte para conseguir su captura.

"Yo no pacté nada con Javier Duarte. Ni siquiera estuve enterado de algún pacto con sus abogados o con él. Si Duarte tiene pruebas, que las presente (…) Si alguien negoció con Duarte, no fue la Secretaría de Gobernación", señaló el ex funcionario federal, citado por el portal Infobae.