Trump reprocha que no se haya firmado el acuerdo de tercer país seguro

Durante una reunión de Gabinete, el presidente estadounidense Donald Trump habló con respecto al tema de la migración desde Honduras, El Salvador y Guatemala.

En parte de su alocución, el mandatario insistió en que los países del Triángulo Norte "no han hecho nada por nosotros", en referencia a Estados Unidos.

VIDEO

"Si no quieren jugar, está bien por mí"

Un reportero pregunta: "Al menos dos países centroamericanos dijeron que no jugarán bola con su nuevo plan de asilo, ¿qué es lo que va a hacer?"

A lo que Trump responde:

"Bueno veremos qué es lo que pasa. Les mandamos cientos de millones de dólares para… ¿está hablando de Guatemala y Honduras? Bueno, estamos mandando cientos de millones de dólares a Guatemala y Honduras y no les enviaremos más, no les hemos estado mandando en el último año porque no estaban haciendo nada por nosotros.

Estaban formando caravanas y enviándolas, y en esas caravanas hay muy malos actores, personas muy malas que no queremos en nuestro país.

Si ellos no quieren jugar bola, está bien por mí, nosotros tampoco vamos a jugar con ellos, no les vamos a dar más dinero, nos han estado estafando por años, no soy un fan, hasta que cambien".

Sobre la resolución de la CC

Por otra parte, Trump también mencionó que "de repente la Corte Suprema (Corte de Constitucionalidad) dictaminó que no se puede hacer el acuerdo (de tercer país seguro) con nosotros…".

Bueno, me pregunté ¿qué fue lo que pasó si ellos querían hacerlo?", indicó el presidente.

"Nosotros tomamos a cualquiera"

Finalmente, el presidente Trump volvió a insistir en que durante muchos años su país ha enviado "miles de millones de dólares" hacia estos países.

¿Por qué Guatemala, Honduras o El Salvador se quedarían con sus criminales?, si los pueden poner en una caravana y mandarlos hacia Estados Unidos", dijo.

Además, reprochó que "los demócratas no permiten leyes de migración que signifiquen algo".