PDH sobre renuncia de Subcontralor: "Espero no sea producto de represalias"

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, emitió un pronunciamiento en su cuenta personal de Twitter en relación a la renuncia del subcontralor de Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas (CGC), César Elías Ajcá.

Se conoció que Elías Ajcá dimitió a su cargo, aunque es con efecto del martes 16 de julio.

A criterio del Magistrado de Conciencia, espera que la decisión del subcontralor "no sea producto de represalias".

Espero que esta decisión no sea producto de represalias, por la recomendación que el Sub Contralor César Elías hizo a @GuatemalaGob, para desistir en comprar los aviones Pampa III. Ojalá el Contralor General no acepte esa renuncia para mantener la independencia de @Contraloria_gt pic.twitter.com/DppETEngC7

