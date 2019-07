Barry se convierte en huracán a su llegada a Luisiana

Poco antes de llegar a Luisiana, la tormenta tropical Barry se convirtió el sábado en un huracán de categoría 1, con vientos de 120 km/h que ya comienzan a sentirse -junto a fuertes lluvias- en la costa de este estado del sur de Estados Unidos.

Barry abre así la temporada de huracanes en el Atlántico, período que se extiende de junio a noviembre.

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), sus vientos soplan apenas un poco por encima del límite (de 119 km/h) que separa a las tormentas tropicales de los huracanes de categoría 1. Y se espera que se debilite mientras se mueve hacia el norte de Luisiana.

