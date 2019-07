Murió el expresidente argentino Fernando de la Rúa

El expresidente Fernando de la Rúa, cuyo gobierno cayó en medio de la peor crisis en la historia reciente de Argentina, falleció la madrugada del martes, a los 81 años de edad.

De la Rúa perdió la vida tras una larga convalecencia por enfermedades cardíacas y renales.

El anuncio fue hecho público por el presidente Mauricio Macri, por medio de un mensaje compartido en las redes sociales.

Macri realizó un reconocimiento a la "trayectoria diplomática" de De la Rúa.

"Era un dirigente bienintencionado, una buena persona", dijo Macri sobre De la Rúa al iniciar su discurso en la ceremonia central en Tucumán.

El exmandatario había sido hospitalizado la noche del lunes en un sanatorio de Buenos Aires por una descomposición cardíaca y renal.

Sus restos serán velados en el Palacio del Congreso a las 16:00 (hora local).

La última vez que se presentó en público fue como invitado a la función de gala que el gobierno ofreció en el Teatro Colón, templo de la lírica, en noviembre pasado.

Fue líder de un sector conservador de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) y rival histórico del expresidente Raúl Alfonsín, padre de la recuperación democrática después de la dictadura.

El exmandatario firmó su renuncia el 20 de diciembre de 2001, forzado por una rebelión popular con decenas de miles de personas en las calles que protestaban contra la recesión y el alza en el costo de los alimentos, entre otras cosas.

En un mensaje en Twitter, reenviado por la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Kimberly Breier, Washington expresó sus "profundas condolencias" por la muerte de De la Rúa.

On behalf of the people of the United States, we express our deep condolences on the death of former Argentine President Fernando de la Rua, especially to his family and friends. https://t.co/RuzEAS7uNx

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) July 9, 2019