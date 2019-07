Contraloría: "Tenemos absolutamente claro que no es posible la compra de estas aeronaves"

César Elías, subcontralor de la calidad del gasto de la Contraloría General de Cuentas, explicó en el Programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que "no es posible la adquisición de las aeronaves al amparo de este convenio" por la adquisición de dos aviones argentinos Pampa III.

De acuerdo con el entrevistado, el mismo convenio habla de la creación de una comisión y que todos los proyectos deben surgir de las propuestas de esa comisión.

"Las comisiones en otros convenios han tenido reuniones y en ninguna de este convenio se ha hablado de la compra de dos aeronaves", señaló.

Además, indicó que no es posible la adquisición de los aviones Pampa III por los cuales solicitó al Ministerio de la Defensa un informe sobre la compra que se dio a conocer a través de medios argentinos.

"En conclusión, nosotros ya tenemos absolutamente claro que no es posible la compra de estas aeronaves al amparo de este convenio; sin embargo, estamos esperando que nos presenten el expediente para establecer si están invocando otra norma jurídica".

Auditoría

Elías explicó que la Contraloría haría una auditoría si existe un evento publicado; sin embargo, no es el caso en la adquisición de estos aviones.

"Podríamos imponer una sanción pecuniaria (una multa al Estado) cuando logremos determinar que se haya consumado algún hecho", detalló el funcionario, quien indicó que siguen a la espera de recibir el informe detallado por parte del Ejército.

Como parte de la documentación, la Contraloría solicitó a la cartera de la Defensa Nacional la entrega de un expediente sobre los acuerdos del convenio que se firmó con el referido país. De no entregarlo, podría recibir sanciones.

"La ley sí habla de compra directa o habla de adquisición (…) Si le quiere llamar compra o adquisición, ambas están sujetas en la ley de compras (contrataciones)", añadió.

Esperan informe

El plazo para entregar el expediente era antier; sin embargo, ese mismo día el Ministerio de la Defensa solicitó que se le dé un tiempo prudencial, pero no indica cuántos días necesita, explicó el funcionario.

“Yo ya me he comunicado con esa cartera y le he advertido que si no me presenta el expediente hoy voy a tener que hacer uso de mis facultades, es decir, iniciaría un procedimiento para solicitar el expediente a través del Ministerio Público y empezar ya a imponer las acciones que implican la resistencia a la acción fiscalizadora”, dijo Elías.