Sandra Torres implementará una "política de austeridad desde el primer día de gobierno"

La candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, acudió a la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) en donde habló sobre su plan de Gobierno.

Durante su intervención, Torres Casanova enumeró varios de los aspectos en los que se enfocaría su gobierno en caso de ganar las elecciones en la segunda vuelta.

Sandra Torres recorre varios puntos del país este fin de semana De acuerdo con las publicaciones en sus redes sociales oficiales, Torres acudió a varios municipios del territorio nacional.

VIDEO

Entrevista AGEXPORT Sandra Torres Posted by Sandra Torres on Monday, July 8, 2019

"Austeridad"

Sandra Torres planteó varias propuestas a los empresarios y público presente. Indicó que se implementará una política de austeridad desde el primer día de gobierno.

Por otra parte, aseguró que también se realizarán nuevas leyes del servicio civil para reordenar el Estado, basado en la "meritocracia".

La importancia de esto es para ordenar los pactos colectivos", indicó.

Alejandro Giammattei: "Ayudaremos a más de 250 mil hombres y mujeres abandonados" El candidato presidencial del partido VAMOS indicó mediante un video que se preocuparán por los adultos mayores "que han servido a su país, pero el país no sirve de nada para ellos".

Presupuesto y combate a la corrupción

En cuanto al presupuesto general de la nación, Torres indicó que se reorientará, así como el gasto público.

Pero también habló sobre el combate a la corrupción, ya que esta asciende "alrededor de 30 mil millones de quetzales".

Una de las metas de su gobierno es lograr una ejecución optima del presupuesto.

Tenemos que ser un gobierno transparente y eficiente", dijo.

Economía y empleo

Por otro lado, la candidata presidencial de la UNE también se refirió al tema de la estimulación de la economía.

"Se debe estimular la demanda y generar empleo. Combatir la pobreza", aseguró.

La pobreza solo la podemos combatir con trabajo y con empleo", añadió.

Llamado al sector privado

Posteriormente, Torres se dirigió a los empresarios y el sector privado.

Indicó que "mientras no se reactive la economía y no se recuperen las instituciones y no tengamos reglas claras, no va a haber

inversión".

"Debemos estimular las exportaciones. Hablar con los bancos, hacer alianzas para bajar los intereses bancarios", dijo.

Los bancos tienen plata, pero también hay mucha mora", indicó la candidata.

"El Estado no genera trabajo"

De acuerdo con lo dicho por Torres, se deben generar buenas fuentes de trabajo ya que "el Estado no genera trabajo".

El Estado, el gobierno, lo que genera son las condiciones", esto para que se reactive la economía.

En palabras de Torres: