Ministro de la Defensa se enreda para justificar la compra de aviones Pampa III

Repitiendo algunos argumentos y con una presentación digital, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, intentó justificar la acelerada negociación de dos aviones Pampa III con la Fábrica Argentina de Aviones; no obstante, no pudo explicar de cuáles rubros reducirá el presupuesto para cancelar esa adquisición.

El funcionario insistió en que debido a que ahora el narcotráfico utiliza jets para el traslado de ilícitos se agilizó la transacción por medio del convenio de cooperación con el país sudamericano, el cual fue modificado hace unas semanas para poder hacer esa adquisición, de la cual, según él, no se requerirán más recursos, sino que saldrá del presupuesto de su cartera.

Sin embargo, al consultarle a cuáles rubros se les quitará, respondió que el director financiero de la Defensa aún trabaja el análisis para que se hagan las transferencias correspondientes para cancelar los US$27.9 millones, pero que esperan una respuesta del Ministerio de Finanzas con las modificaciones adecuadas para completar el expediente.

Finanzas no ha recibido el proyecto de compra, afirma presidente en funciones.

“Para mí hubiese sido más facil quedarme sentado y esperar que concluyan estos cinco meses, y que siga la situación como está, pero me preocupa más que me tachen de cobarde y digan que no tuve el valor de hacer lo que tenía que hacer a que digan que hice cosas incorrectas”, mencionó Ralda.