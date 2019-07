Segundo gran sismo golpea California en menos de dos días

Un temblor de magnitud 7,1 sacudió el sur de California la noche viernes, menos de 48 horas después de que otro sismo de menor magnitud golpeara la misma área.

Las autoridades no informaron de fallecidos o heridos graves, pero señalaron que hubo inmuebles colapsados, con grietas y otros incendiados por fugas de gas.

Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad fueron desplegadas al epicentro de este terremoto, registrado a las 20H19 (03H19 GMT del sábado), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En esa misma región, poco poblada en el desierto del Mojave, se registró el jueves de mañana un sismo de magnitud 6,4, hasta ese momento el más fuerte en dos décadas.

Pero el del viernes fue 11 veces más fuerte que el anterior, según el USGS.

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que solicitó formalmente una declaración de emergencia al presidente Donald Trump para recibir recursos federales.

In response to another large earthquake in Southern California tonight, I have activated the @Cal_OES state operation center to its highest level. The state is coordinating mutual aid to local first responders.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 6, 2019