VIDEO. ¡Devastador! Tornado deja al menos 200 heridos y seis muertos en China

Al menos seis personas murieron y casi 200 resultaron heridas por el paso de un tornado en una ciudad del noreste de China, informaron este jueves las autoridades locales.

Unos vientos extremadamente violentos golpearon la tarde del miércoles Kaiyuan, en la provincia de Liaoning.

A #tornado hits Tieling, NE China's Liaoning Province at around 5:00 pm on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/aLeWVr2sUF

El fenómeno natural derribó árboles y postes eléctricos, quebró las ventanas de los inmuebles y tumbando muros de ladrillo.

Más de 190 personas resultaron heridas y 43 de ellas fueron hospitalizadas, anunció la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad en la red social Weibo.

La velocidad del viento alcanzó 23 metros por segundo.

Después de unos 15 minutos, las ráfagas de viento comenzaron a detenerse y las autoridades de la ciudad lanzaron el plan de respuesta de emergencia.

At least 6 killed, more than 120 injured after #tornado hit Kaiyuan, northeast China's Liaoning Province pic.twitter.com/b39fw1inXz

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 3, 2019