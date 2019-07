VIDEO. Entra en erupción el volcán Estrómboli, en Italia

La erupción del volcán Estrómboli, en el sur de Italia, ha provocado la muerte de una persona y desatado la alarma y el pánico entre lugareños y turistas.

La agencia italiana AGI indicó que la víctima mortal es un siciliano de 35 años, quien recorría los caminos para llegar a la cima del volcán cuando este entró en erupción.







"Desafortunadamente murió un joven, hay algunas personas heridas, pero no suscitan preocupación", indicó por su partes el portavoz de Protección Civil, Calogero Foti, al canal de noticias Rai News.

El volcán Estrómboli, considerado uno de los más activos del planeta, ha estado en erupción casi continuamente desde 1932.

Lugareños, citados por la agencia AFP, señalaron que el fallecido y un amigo de nacionalidad brasileña "estaban caminando por una zona a la que se puede acceder libremente, sin la obligación de llevar una guía, a unas 400 metros de altitud".

Añadieron que el acompañante de la víctima fue encontrado "deshidratado y en estado de shock".

La erupción suscitó escenas de pánico y equipos de rescate han llegado de toda Sicilia a la pequeña isla, de donde han sido evacuados unos 70 turistas y residentes.

"Como si estuviera en el infierno"

El sacerdote Giovanni Longo relató a la prensa italiana su aterradora experiencia durante la erupción del volcán.

"Era como si estuviera en el infierno debido a la lluvia de ceniza y fuego que caía del cielo".

Las explosiones fueron precedidas por una lluvia de lava "de todas las bocas activas en la terraza del cráter", indicó el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología de Italia (INGV), provocando una columna de humo de dos kilómetros de altura.

En televisión y redes sociales circulaban ya impresionantes imágenes de las columnas de humo y del desprendimiento de piedras.

Un avión de los bomberos no pudo apagar los incendios que se desataron en la zona debido a la cortina de humo.

Dos buques militares han sido atracados frente a la isla para intervenir en caso de una eventual evacuación de todo los habitantes, informó la Protección Civil.

"Se trata de una medida de precaución. Muchos turistas han pedido que los trasladen a la vecina isla de Lipari, donde el alcalde los ha recibido", precisó el portavoz Fito.

Se trata de un acontecimiento poco común, que ocurre cuatro a cinco veces en un siglo, explicaron fuentes científicas.

*Con información de AFP