Rechazan compra de dos aviones en Argentina, de las cuales se duda su calidad

La compra sorpresiva de dos aviones Pampa III por el mandatario, Jimmy Morales, a la Fábrica Argentina de Aviones, provocó rechazo de varias figuras públicas debido a la poca transparencia con que se realizó la adquisición y la prioridad para atender necesidades.

Otro de los aspectos que llamó la atención es que no se cuenta con la calidad o seguridad de los aeroplanos, ya que Fernando Sibilla, director ejecutivo de la compañía del país sudamericano, informó que es la primera exportación en 35 años de vida del avión, logrando un hito histórico para su nación y para la empresa gubernamental.

Aunque ya se había cerrado el negocio entre los dos mandatarios, el vicepresidente, Jafeth Cabrera, y el vocero del Ejército, Óscar Pérez, negaban dicha adquisición, postura que fue desmentida horas después por el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, quien confirmó la compra, la cual le costará al país alrededor de US$28 millones.

Para cada compra de ese tipo se debe contar con la disponibilidad presupuestaria para el pago, por lo que el ministro de la cartera del Tesoro, Víctor Martínez, informó que hasta el momento no había recibido ninguna solicitud de readecuación presupuestaria, ya que no estaba contemplada dicha compra.

Sin embargo, Ralda aseguró que se hicieron los estudios y desde enero se visitó Argentina para conocer los aviones; además, se hicieron las consultas a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

El encargado de las fuerzas castrenses justificó la compra permitirá combatir las amenazas del narcotráfico.

Por último, el Ministerio de la Defensa también compró un buque con el gobierno de Colombia, por Q90 millones, fondos contemplados en el presupuesto.

El exministro de Gobernación Carlos Menocal y el analista Héctor Pérez Rojas coincidieron en que las especificaciones de los aviones no cumplen con los requerimientos para el combate al narcotráfico que pretende hacer el gobierno de Morales. De acuerdo con Pérez Rojas, para algunos oficiales no son las mejores naves porque tendrán problemas hasta para levantarse en el aeropuerto, también los repuestos y accesorios serán otro obstáculo. Mientras que Menocal indicó que las aeronaves llegarán desarmadas.

“En lugar de destinar fondos públicos para ese tipo de adquisiciones, debería de pensar en inversión social, como nutrición e infraestructura”.

Jordán Rodas, procurador de DD. HH.

“El anuncio hoy de una supuesta compra de aviones no es más que otro desgaste imprudente. No se va a concretar, no hay marco contractual”.

Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas

“Hoy recibimos al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y cerramos la venta de dos aviones Pampa III, es la primera vez que FAdeA exporta”.

Mauricio Macri, presidente de Argentina

“Morales pagó Q216 millones por dos aviones. Una ambulancia mínimamente equipada tiene el valor de Q200 mil, con el derroche podríamos comprar mil 80 ambulancias”.

Manuel Villacorta, excandidato presidencial