Denuncias contra secretario de Conamigua por falta de apoyo a emigrantes

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ha sido un atractivo de los políticos dejando a un lado la atención para los guatemaltecos que residen en otros países, en especial en Estados Unidos. Sin embargo, la subsecretaria de esa oficina, Rita Elizondo, denunció al titular del Consejo, Carlos Rolando Narez Noriega, de frenar programas para los emigrantes.

Los secretarios de Conamigua son electos por los diputados, por lo que Narez Noriega consiguió el apoyo de la bancada de gobierno, del partido Todos y otros bloques para conseguir ese cargo, pues antes había ocupado el cargo en el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Elizondo durante una citación en la bancada de Encuentro por Guatemala anunció que el secretario (Narez) le retiró la decisión de las contrataciones y se las asignó a una persona que había laborado con él en el Renap (Patricia Sosa Cordero), a pesar de que ha tenido reparos por la Contraloría General de Cuentas, por lo que meses después renunció también e Conamigua.

“Me tengo que llevar hasta la basura, porque hasta eso revisan. Cuando él se va de vacaciones, también le da vacaciones al director financiero, por lo que no puedo firmar porque se requieren de dos firmas”, mencionó Elizondo, como forma de la inspección que hace el personal a cargo del secretario, que son trabajadores contratados bajo el renglón 029, pero algunos no cuentan con la experiencia para la atención de los emigrantes.

“Me veo aislada constantemente, como se han dado cuenta Conguate y otras personas, tanto así que el señor Narez puso en contra de mi a varios trabajadores, por lo que tuve que defender ante la Inspectoría y quien archivó las denuncias, creo dos bandos, todos los (trabajadores) 029 los aprueba él, yo no tengo ni apruebo contratos, antes lo hacía, pero él me los quitó, porque hice varias observaciones, pero no escucha mi voz”, resaltó Elizondo.