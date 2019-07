Contratarán a los mismos digitadores para el balotaje

Los coordinadores departamentales electorales iniciarán la próxima semana a contactar a los mismos tres mil 200 digitadores que trabajaron en las elecciones generales del pasado 16 de junio, en las cuales se generaron “errores” en el sistema informático.

Gustavo Castillo, director informático del Tribunal Supremo Electoral, aclaró que él nunca ha culpado a los digitadores por los errores que se habrían generado en las elecciones generales, por lo que espera que sean los mismos quienes participen debido a que tienen experiencia.

“Los coordinadores departamentales tienen la tarea de empezar a contactar a los digitadores para confirmarlos en el puesto y que Recursos Humanos proceda a su contratación”, comentó Castillo y explicó que se trabajará con la misma modalidad que se llevó a cabo en la primera vuelta.

Auditoría

Castillo también comentó que el pleno de magistrados del TSE aún evalúa cuál empresa llevaría a cabo la auditoría externa del sistema informático que se utilizó para la transmisión de datos preliminares.

Herlindo Zet

Explicó que si se contrata una auditoría forense, deberían de verificar todos los sistemas que se utilizaron en la primera vuelta, mientras que si se contrata una auditoría para verificar el sistema, se tendría que dar todo el seguimiento a la ruta que siguen las actas para llegar al centro de cómputo.

“La empresa lo que tiene que hacer es revisar todos los segmentos del sistema para poder llegar a una conclusión y determinar si encuentran algo y en cuál lugar hay inconvenientes. Algo que nosotros estamos seguros en Informática que no existe”, concluyó.

Análisis

“No tuvieron una buena capacitación inicial”

En las elecciones generales hubo varios problemas y todo apunta a que se debió porque no se brindó una capacitación adecuada a los digitadores y que eso dio margen a una serie de errores, en este sentido no fueron lo suficientemente efectivos ni tuvieron lógica las papeletas que se entregaron a las juntas receptoras de votos con la transmisión de datos. Los errores humanos siempre se darán, pero no hay que propiciar para que estos aumenten y por ello se tiene que trabajar en las falencias.

Lorena Escobar

Coordinadora de la unidad de análisis jurídico de Asíes