Aviones Pampa III no podrían despegar del aeropuerto La Aurora

Carlos Menocal, exministro de Gobernación y el analista político, Héctor Pérez Rojas indicaron que las especificaciones de los aviones que el gobierno comprará no cumplen con los requerimientos para una estrategia de combate al narcotráfico.

"Para algunos agentes oficiales en Guatemala, estas no son las mejores naves. Según me explicaron, van a tener problemas hasta para levantarse en el aeropuerto la Aurora por el tema de la altura que tenemos. El nivel de estos motores no son aptos para nuestro país", dijo el analista Pérez Rojas.