FOTOS. Laurentino Cortizo toma posesión como presidente de Panamá

Laurentino Cortizo tomó posesión este lunes como presidente de Panamá, casi dos meses después de haber ganado, por estrecho margen las elecciones generales en su país.

Cortizo, de 66 años, sustituye al mandatario saliente, Juan Carlos Varela, quien dejó la presidencia con baja popularidad debido a la desaceleración económica y al descontento social por la sensación de corrupción generalizada.

Mi mayor satisfacción al dejar la Presidencia será caminar con mi frente en alto sin sentir vergüenza y seguir recibiendo el cariño que hoy me dan los panameños. No es cómo llegué a la Presidencia, es cómo voy a salir.

En su discurso, Cortizo anunció que este mes creará una unidad especial que "coordinará todas las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas (internacionales de lavado de dinero)".

También señaló que buscará consolidar a Panamá "como el mejor centro de negocios, servicios y logística de América Latina".

Ante la ralentización de la economía (el Producto Interno Bruto cayó de 6.2 % a 3.1 % en cinco años) se ha puesto como reto clave una mejora de la imagen exterior del país para obtener mayor inversión extranjera y crear empleo.

Cortizo asume entonces las riendas de uno de los países más desiguales del mundo, con un desempleo de 6 % y donde casi la mitad de los trabajos son informales.

Eso pese a que la inversión extranjera directa fue de casi 24 mil millones de dólares entre 2014 y 2018, el doble que en el quinquenio anterior.

A la ceremonia de toma de posesión asistieron mandatarios de varios países de la región, así como líderes internacionales.

Los presidentes de Colombia, Iván Duque; de República Dominicana, Danilo Medina; de Perú, Martín Vizcarra; de Bolicia, Evo Morales; Juan Orlando Hernández, de Honduras, y el rey Felipe VI de España fueron algunos de los presentes.

Por mi corazón y mi mente han pasado, en los últimos días, múltiples momentos de mi vida. He recordado personas que ya no están conmigo, pero fueron mi inspiración, y me marcaron. También tengo presente aquellas con las que hoy comparto ideales, amistad y amor. ¡Gracias Panamá! pic.twitter.com/PvY4WJM3kt

