Agentes de la Patrulla Fronteriza habrían utilizado chat para burlarse de muertes de migrantes

Una publicación de la agencia ProPublica desveló que, mediante un grupo de Facebook, varios miembros de la Patrulla Fronteriza se burlaban y bromeaban sobre la muerte de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

Pero también se compartían publicaciones sexistas, en las que específicamente se involucraba a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Tanto agentes actuales como anteriores de la Patrulla Fronteriza participaban de bromas, por ejemplo, sobre cómo se le lanzaban burritos a miembros latinos del Congreso.

Pero también hubo una ilustración vulgar en contra de Ocasio-Cortez en la que se graficaba que ella practicaba sexo oral a un migrante detenido.

Al respecto de la publicación de ProPublica, la congresista de ascendencia latina se pronunció en su cuenta de Twitter.

And to these CBP officers saying they felt “threatened” by me –

They were literally discussing making a GoFundMe for an officer who attacked my on my tour.

They confiscated my phone, and they were all armed. I’m 5’4”.

They’re just upset I exposed their inhumane behavior.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 2, 2019