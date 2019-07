VIDEO. Mueren 10 personas al estrellarse un avión en Texas

Un avión bimotor se estrelló este domingo matando a 10 personas en Texas, en Estados Unidos, indicaron las autoridades.

Los servicios forenses del condado de Dallas confirmaron que el siniestro dejó 10 fallecidos y ningún superviviente, según una portavoz de la ciudad texana de Addison.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tuiteó que había enviado a un equipo para investigar el accidente de un avión del modelo King Air 350.

El canal de noticias CNN afirmó que el aparato era un avión privado y que se había estrellado contra un hangar en un aeropuerto local.

Terrible news. Ten dead after a Beechcraft BE350 plane crashed into a hangar at Addison Airport, Texas. pic.twitter.com/o8NCgz9UQK

— Nancy Argyle (@Plan_Prep_Live) June 30, 2019