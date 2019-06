Guatemalteco gana beca para estudiar en Tanzania y cuenta cómo lo logró

Ken Baeza tiene 16 años, vive en Mixco junto a sus padres y su hermana menor. Desde pequeño fue un estudiante responsable.

Se considera como una persona que siempre está dispuesta a aprender cosas nuevas.

Este año, el joven finalizó el 4to. Bachillerato en el Colegio Americano de Guatemala (CAG), en donde era beneficiado con una beca del Programa de Bachillerato Avanzado (PBA).

Fue ahí donde una nueva oportunidad de superación pasó frente a él y sin imaginar lo que el destino le tenía preparado, decidió intentarlo.

Un representante de Colegios del Mundo Unido (UWC por sus siglas en inglés) llegó al CAG para compartir con ellos detalles del programa de becas.

Fue en esa visita que se enteró sobre qué necesitaba para aplicar.

"Me ayudó de estar en PBA, por la perspectiva global con la que se observaban los temas que estudiamos y por el pensamiento crítico que nos motivaban a desarrollar", comparte.

Ken Baeza

¿Cómo lo eligieron?

Ken recuerda que el proceso de aplicación inició en el 2018 y tuvo varias fases. La primera de ellas fue llenar una solicitud, incluyendo logros académicos, notas, etc.

Luego, tomó varias pruebas escritas. La siguiente fase consistió en un taller grupal. Después, tuvo que asistir a un campamento en el interior del país.

"Esta fase es probablemente la que más voy a recordar. En el campamento interactuamos con una comunidad", recuerda.

Hubo dos rondas más. Y finalmente, después de varios meses fue notificada su selección. El primer becado de Guatemala que irá al UWC en Tanzania.

Conversando con Ken

Vas al bachillerato internacional ¿cómo te beneficiará?

Me beneficiará en muchas maneras, pero la principal de ellas es la flexibilidad para aplicar a universidades en varios países.

¿En qué colegio estudiarás en Tanzania?

Será el colegio de Tanzania, UWC East Africa (anteriormente conocido como International School of Moshi), cubrirá los costos de la estancia en Tanzania, al igual que la colegiatura.

Cuando aplicaste ¿pudiste elegir?, ¿se te ocurrió que irías a otro país?

Jamás imaginé que iría a Tanzania. La razón de esto es porque el colegio en Tanzania no era parte de UWC cuando yo apliqué, la oportunidad para ir a UWC East Africa apareció hasta este año. No pude elegir a dónde iría, pues el comité es el que analiza las capacidades y características de los aplicantes y elige a dónde los envía.

¿Has dejado a tu familia antes?

No, no por tanto tiempo. Extrañaré a todos los miembros de mi familia, pues los veo todos los días y he estado con ellos toda mi vida. Pero, también extrañaré a mis amigos y amigas, personas realmente especiales que han marcado mi vida en gran manera.

Ken Baeza

Maletas cargadas de sueños

Ken iniciará el Bachillerato Internacional el 6 de agosto, el programa dura dos años.

"Allá viviré en la residencia estudiantil del colegio, en la ciudad de Moshi", comenta.

Baeza aconseja a otros estudiantes a que busquen las oportunidades para alcanzar sus metas y sus sueños. "Deben luchar por lo que desean", exhorta Baeza.

"No olviden sus valores y ser personas de bien: honestas, responsables, y especialmente respetuosas, pues es lo más importante", aconseja.

El joven, expresa que en su maleta incluirá fotos de su familia y una bandera de Guatemala. Además, sus ilusiones por alcanzar nuevas metas.

¿Cómo aplicar a las becas de Colegios del Mundo Unido?

Ingresa a https://www.gt.uwc.org/ para conocer todos los detalles. ¡Aplica!