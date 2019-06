De cerca con el vicepresidenciable del partido Vamos, Guillermo Castillo

Guillermo Castillo, se ha desempeñado como magistrado de Corte de Apelaciones, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y ha laborado en el Instituto de Recreación para los Trabajadores del Sector privado. Además, se desempeñó como viceministro de Trabajo durante el gobierno de Óscar Berger, ahora participa como candidato a la vicepresidencia con el partido Vamos.

¿Cuáles serán las prioridades que impulsará desde la Vicepresidencia?

Hicimos una encuesta para conocer los problemas que más afectan al guatemalteco, y entendemos que el combate a la pobreza, el desempleo, las falencias en la educación, la precariedad en el sistema de salud, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica es en lo que nos tenemos que centrar. El vicepresidente es el coordinador de los gabinetes económico y social, en consecuencia desde ahí hemos ubicado muchas de nuestras expectativas para tener una base de trabajo estructuramos un plan de innovación y desarrollo, más que un plan de gobierno, donde está escrito lo que no se cumple, lo que hicimos un plan elaborado por más de 350 profesionales con experiencia en temas de país, de lo que más nos agrada del proyecto es que es medible, realizable, pero ante todo financiable, porque cuando una persona viene a ofrecer y prometer como ha tocado ver con la mayoría de políticos es que de donde sacará el dinero para cumplir con eso. No es posible que los guatemaltecos sigan siendo sobre la base que les darán cosas incumplibles, creo que el desencanto que hay en la población se debe a que la clase política que nos está gobernando fracasó, fracaso ni siquiera en su intento porque no intentaron en nada para resolver los problemas, sino que fracasó por irse a sentar a esos puestos que en vez de ser servidores se convirtieron en servidos públicos y eso la población no lo perdona. Estamos con las más auténticas intenciones de poner al servicio del país los conocimientos que tenemos.

¿En qué consiste el plan de innovación y desarrollo?

El combate a la pobreza, hay mucha gente a la que no le gusta los programas sociales, los cuales son obligados no los podemos eliminar, por lo que se fortalecerán, más del 50% de niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica, a esa gente literalmente hay que darle de comer, ahí los programas tienen funcionalidad. Tenemos que llevar la refacción escolar para que aprendan bien, pero teniendo algo en el estómago, muchos de ellos salen de su casa sin probar aunque sea una tortilla, dar la transferencia a los padres de familia para que envíen a sus hijos a estudiar. Otro programa que debemos fortalecer es el del adulto mayor, hay adultos que son abandonados por sus hijos y esperan esos Q400 para tener algo. También creemos en la mujer y nos vamos a enfocar mucho en los programas sociales para atender a la mujer, por lo que tenemos un proyecto de créditos productivos, vamos a destinar más de Q2 mil millones, lo cual está amparado en la Constitución donde se define crear fondos de garantía y nos van a servir para llevarle a las mujeres otro tipo de oportunidades, hemos visitado lugares donde mujeres nos mencionan que ya no quieren gorras, ni canciones, ni bolsas de alimentos, mejor traigan proyectos productivos, traigan desarrollo, acá hay mucha pobreza, pero no hay pereza, queremos trabajar. Los programas sociales nacieron clientelares y corruptos y eso debe ser transformado.

¿Cómo combatirán la corrupción?

El trabajo debe ser coordinado, se ha hablado de crear una comisión presidencial de combate contra la corrupción, el Estado debe ser transparente, que tenga funcionarios probos que no estén pensando en los sobornos, coimas o mordidas para que puedan avanzar los procesos, queremos incentivar a la población de que continúe con la denuncia ciudadana en contra de los funcionarios y empleados corruptos de que están acostumbrados a que si no se les da la mordida las cosas no avanzan, pero para bailar un tango se requieren de dos, necesitamos que los empresarios o particulares que han estado acostumbrados a corromper que cesen esa práctica ya no será necesario porque si tenemos la denuncia de un empresario de que no pudo avanzar un trámite porque le están pidiendo una mordida para sacar su expediente vamos a meter a la cárcel a esas personas porque es lo que pide la gente, no prometemos ser funcionarios perfectos, pero si ser correctos que es lo que la administración requiere. No admitiría en mi gabinete y equipo de trabajo, ni la incompetencia ni la corrupción, son dos temas en los que tenemos que estar concentrados para que el gobierno sea efectivo.

“Creo mucho en los gabinetes móviles, por lo que se le pediría a los ministerios que nos desplacemos a los departamentos donde se requiere una respuesta”.

¿Defenderán a un ministro cuando surja un señalamiento de corrupción?

Quiero que confíen en el trabajo que voy hacer, Alejandro Giammattei lo tiene claro, pero yo estoy siendo garante en eso, tenemos una visión como partido político que es por una Guatemala diferente, no es posible que en un país diferente, pero si las personas que fueron seleccionadas tienen señalamientos o no están dando resultados seré el primero que lo voy a denunciar.

¿Cómo garantizar la certeza jurídica para atraer inversiones?

Si desde un principio cuando se está autorizando la creación de una empresa se cumplen con los requisitos, no pasará nada, no va a venir el sistema judicial después de dos años a decir que hay que detener cierto proyecto porque no se cumplió con la ley. Nos queremos enfocar en el debido cumplimiento de la normativa y los requisitos necesarios para empezar a operar y si alguien perversamente quiere detener un proyecto como gobierno también lo vamos a defender, porque afecta la imagen, se detiene la generación e empleo y el pago de impuestos. La certeza jurídica no es un problema si se ve desde el inicio, el capital no tiene patria y si no se dan las condiciones se irán a cualquier lugar en desmedro de la economía, por lo que cada embajada se medirán como una unidad económica, lo cual debe ser rentable política, social y económicamente, en excepto la del Vaticano, ya que tienen que vender al país en dos vías para encontrar nuevos mercados.