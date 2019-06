Tras críticas por trato a migrantes, dimite jefe de Protección Fronteriza de EE. UU.

El comisionado interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos, John Sanders, anuncio este martes su dimisión.

Esto, en medio de las denuncias sobre las condiciones de detención de niños migrantes en un centro de Texas.

Sanders, quien fue designado el pasado 15 de abril, informó en una carta que dejará el cargo a partir del próximo 5 de julio.

El comisionado no explicó las razones de su salida, sin embargo, recomendó a los empleados de su agencia "cuidarse unos a otros".

La renuncia ocurre poco después de que, según el diario The New York Times, funcionaros de la oficina revelasen que más de 100 niños habían sido devueltos a una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas.

Un grupo de abogados que visitó recientemente las instalaciones aseveró que cientos de menores detenidos habían sido alojados durante semanas, sin acceso a duchas, ropa limpia o suficiente comida.

