Torres y Giammattei todavía no pueden hacer campaña

Los resultados preliminares de las elecciones del 16 de junio refieren que Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Alejandro Giammattei, de Vamos, son los candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta de elecciones.

Sin embargo, ninguno podrá comenzar la segunda fase de campaña porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no ha oficializado a los candidatos que pasaron al balotaje, informó el presidente, Julio Solórzano.

Para que eso ocurra, las juntas electorales departamentales (JED) deberán trasladar todas las audiencias de revisión, las cuales finalizaron la semana pasada, y después el Tribunal oficializará quiénes son las personas que competirán en las elecciones del 11 de agosto.

“No hemos oficializado los resultados electorales. No hay resultados que declaren electas a las dos planillas presidenciales y hasta que no se haga no podrán hacer lo que les corresponde de acuerdo a la ley (campaña)”, agregó.