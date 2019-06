Presidente cubano: “Yo no tengo nada contra el reguetón”

En un discurso ante un selecto grupo de intelectuales, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reveló su opinión acerca del reguetón, asegurando que no tiene "nada contra" el género.

A juicio del mandatario, el problema no es de géneros, sino de calidad en las manifestaciones artísticas.

"El tema no es de géneros; hay boleros buenos y boleros malos; hay reguetón bueno y reguetón malo; yo no tengo nada contra el reguetón", enfatizó Díaz-Canel.

Buena parte de la intelectualidad más destacada de Cuba se ha pronunciado en contra del reguetón.

Incluso, el gobierno aprobó el año pasado el polémico decreto 349, contra el empirismo artístico y el arte de mala calidad, que muchos interpretaron como una norma contra el reguetón, un ritmo muy difundido en la isla.

"Yo en géneros no me detengo, el tema es de calidad, de contenido, qué es lo bueno en cualquier género y que es lo malo en cualquier género", señaló el mandatario, cuya admiración por la música del desaparecido grupo británico The Beatles es conocida.

"Política cultural única"

Díaz-Canel se pronunció previo al próximo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), que se celebrará del 28 al 30 de junio.

El Congreso de la UNEAC tiene mucho que aportar, nuestros creadores serán genuinos actores en nuestra sociedad. #SomosCuba #SomosContinuidad

Para que florezca la cultura https://t.co/TxRozhR4Yl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 23, 2019

El presidente cubano también descartó que el problema radique en que la difusión de la cultura se haga en lugares privados o estatales, y apuntó a la calidad de lo que se difunde.

"Hay instituciones estatales que lo que promueven es lo peor, y son estatales" y también hay las que tienen una programación "enaltecedora, emancipadora, de calidad".

Igualmente, hay instituciones privadas "que dan buenas opciones y lo hacen con nuestros artistas y hay espacios privados que son un desastre".

"La política cultural tiene que ser única", enfatizó, y en favor de la calidad.

AFP

Desde hace varios años, la Uneac está dirigida por el escritor y diputado Miguel Barnet, de 79 años, cuya presidencia puede cambiar en el próximo congreso.

"Nosotros tenemos un reto muy grande", dijo en la reunión el joven vicepresidente primero de la Asociación, Luis Morlote, "que esta Uneac sea una Uneac de su tiempo", "una organización que sea actuante, viva, discutidora, polémica, crítica, en un ejercicio responsable", añadió.

*Con información de AFP