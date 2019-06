VIDEO. Mago Mandrake pierde la vida mientras intentaba un acto de ilusionismo

El ilusionista Chanchal Lahiri, mejor conocido como el mago Mandrake, perdió la vida luego de un riesgoso acto en el río Ganges.

Mandrake se sumergió totalmente encadenado al agua e intentó probar que podría salir rápidamente.

Sin embargo, sus deseos fracasaron. Luego de varios minutos, el cuerpo desapareció, informó la policía.

Chanchal Lahiri, conocido por su nombre artístico "Jadugar Mandrake" (El mago Mandrake), se lanzó al río desde una grúa.

Al evento asistieron miembros de su familia, medios de comunicación y la policía.

Antes de comenzar, Lahiri explicó que él había logrado esta misma hazaña en una versión más difícil hace 21 años en el mismo lugar.

Reconoció que esta vez sería más difícil.

El hombre, de 40 años, nunca emergió del agua. Las autoridades iniciaron labores de búsqueda sin éxito.

Fue hasta el miércoles que medios locales informaron que la policía india recuperó el cuerpo.

