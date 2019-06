El New York Times responde a acusaciones de Trump

El diario New York Times respondió este jueves las acusaciones de "traición" hechas por el presidente Donald Trump, asegurando que las mismas "cruzan una peligrosa línea en la campaña del presidente contra la prensa libre e independiente".

"No hay acusación más seria que un comandante en jefe pueda hacer contra una organización de prensa independiente", escribió el editor Arthur Sulzberger, aunque manifestándose en el Wall Street Journal y no en su propio diario.

Trump "ha pasado de dar una visión errónea de nuestro negocio, a asaltar nuestra integridad, a demonizar a nuestros periodistas", escribió Sulzberger.

Sulzberger respondió así a los comentarios que Trump hizo en Twitter el pasado sábado, en los que dijo que el NYT había cometido un "virtual acto de traición" a la patria, luego de que informara que el país está incrementando las incursiones digitales en Rusia.

Trump negó en Twitter esas informaciones, llamó al medio "corrupto", y repitió que los periodistas son "enemigos de la gente".

…..ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019