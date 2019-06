Primer diputado gay en Guatemala promete lucha por derechos

"Todo mundo me dice: llevas la agenda gay", pero no, "llevo la agenda de los derechos humanos", dijo Aldo Dávila, el primer hombre gay en lograr una curul en el Congreso de Guatemala.

Activista de 41 años e integrante del partido Winaq, fundado por la la líder indígena y premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, Dávila ganó una diputación por el distrito de Ciudad de Guatemala.

En una entrevista con la AFP en su apartamento del centro de la capital, Dávila, quien tomó consciencia de "que era diverso" a los 11 años, dijo que defenderá los derechos humanos pese a temer ataques homofóbicos que augura sufrirá tanto en el Congreso como en la calle.

Estoy "orgullosísimo (de la elección) pero también tengo que cuidarme mucho, porque estoy seguro de los ataques que voy a recibir", dijo Dávila.

Estoy "consiente que van a tratar de ponerme cascaritas (trampas) en el piso, todos van a estar vigilados pero seguramente el hueco (término despectivo para gay) es el que más va a estar con la lupa encima. Seguramente voy a pasar malos ratos", auguró.

De cabeza rasurada y complexión delgada, el diputado electo ya piensa en los proyectos que impulsará cuando tome posesión por cuatro años el próximo 14 de enero junto a sus tres colegas de partido.

El Congreso guatemalteco estará integrado por 160 representantes, dos más que en la presente legislatura, en su mayoría de partidos conservadores.

Señaló que "ser homosexual, gay, lesbiana, transexual, en un país tan hipócrita y tan conservador, y tan mojigato, es duro", pero se siente un "privilegiado" por el apoyo de su madre, a quien reveló su orientación sexual cuando tenía 16 años, algo que lo liberó de la depresión que sufría.

Su madre lo aceptó y acompañó en su activismo, incluso en la primera marcha del orgullo gay que se realizó en Guatemala en 2000, aunque siempre con el temor de que su hijo fuera víctima de la violencia.

"¿Que si he tenido miedo a morir o que me lastimen por ser diverso? Por supuesto, y no una vez, muchas veces", señaló Dávila, quien asegura que desde su candidatura ha recibido amenazas y mantiene el "miedo" de que "me den un balazo, me maltraten o pase algo".