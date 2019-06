Elección de CSJ y aprobación del presupuesto, negociación de diputados

El cambio en el Congreso luego de los resultados de las elecciones hará que varios diputados hagan su negociación por su apoyo con el partido político que gane en agosto, para la aprobación del presupuesto, y también garantizar su libertad cuando no gocen de inmunidad, con los magistrados de la CSJ.

Los proyectos con los que pueden condicionar son el aval del presupuesto general para 2020 y la elección de los magistrados del Organismo Judicial.

Además, elegirán al próximo del director del Instituto de la Defensa Público Penal, que es la institución que brinda apoyo en los procesos judiciales.

De los 158 congresistas en la actual legislatura, 103 intentaban continuar con una curul; sin embargo, solo 42 lograron su objetivo.

Los actuales magistrados de la CSJ fueron cuestionados al ser electos por el apoyo de los extintos partidos Líder y Patriota, así como por los fallos judiciales a favor de señalados en casos de corrupción.

Analistas hacen el llamado a la ciudadanía a vigilar el proceso de elección desde la integración de la comisión de postulación, ya que varios funcionarios y legisladores intentarán incidir en la conformación de los nuevos operadores de justicia, que son los que agilizan o aplazan los expedientes de las investigaciones.

Dudas en recaudación

El Ministerio de Finanzas Públicas empezó con los talleres del Presupuesto Abierto, en los que uno de los principales factores a revisar es la meta de recaudación fiscal para el próximo año.

Según Víctor Martínez, titular de la cartera del Tesoro, la proyección de ingresos tributarios netos será de Q65 mil 500 millones, lo cual significa un aumento de alrededor de Q2 mil millones en comparación al presente año aunque en periodos anteriores ha sido mayor la meta tributaria.

De acuerdo con el ministro, esa proyección fue aprobada por la Comisión Técnica de Finanzas, que la conforma el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Finanzas y Segeplan, ya que es el escenario bajo por la estimación de la economía al finalizar este año.

Sin embargo, explicó que la meta prevista significa un crecimiento de 6% en comparación a la meta para este año, pero otro de los problemas es que la brecha fiscal a mayo era mayor a Q800 millones, por lo que en el segundo semestre deberán reforzar las medidas para lograr alcanzar la meta.

Uno de los retos del próximo ministro de Finanzas y de las autoridades de la SAT será aumentar la carga tributaria, ya que en los últimos años ha sido menor del 10%, lo cual la hace la la más baja en Centroamérica.

“Algunos pueden convertirse en operadores políticos”, análisis de Marielos Chang, politóloga

Habrá que diferenciar los diputados que no fueron reelectos, ya que algunos han demostrado prácticas clientelares, como son campañas al regalar víveres y otros que buscan salir con medidas pacíficas. No obstante, los que se han caracterizado por su cuota de poder, ya que han pactado con algunos votos para apoyar algunos proyectos, como es la aprobación del presupuesto general o pueden convertirse en operadores políticos de los nuevos partidos que llegarán al Congreso, o esos personajes se moverán más de lo común en el segundo periodo de este año para mantener la cuota de poder en las bancadas que continuarán, como lo será la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) o el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), Todos, Unión del Cambio Nacional (UCN) o Podemos, la mayoría por ser bancadas bisagras.

En cuanto al panorama para la próxima legislatura, se espera una dinámica diferente porque dependerá de cuál partido logre la presidencia y así conseguirá los apoyos, como lo dijo Winaq, no apoyará a ninguno de los dos y dependiendo del respaldo que consiga se definirá si la UNE tendrá oposición.

La elección de los magistrados del Organismo Judicial debe ser observada con atención ya que algunos diputados negociarán, principalmente aquellos que tienen solicitud de antejuicio, lo cual generará un conflicto de interés y no deberían de estar decidiendo sobre los nuevos magistrados.