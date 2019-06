Ciudadana denuncia con video que recibió boleta con un binomio ya marcado

Una ciudadana denunció a través de sus redes sociales que había sido víctima de corrupción al recibir una boleta ya marcada.

El hecho ocurrió en el centro de votación ubicado en el Instituto experimental de educación básica María Magdalena Ponce de Veliz, en Nueva Monserrat, zona 4 de Mixco.

María Janette Tobar de Valle relató a Publinews que al llegar a la mesa en la que le correspondía votar, la 2595, solo había una persona antes que ella.

Al recibir sus cinco boletas debidamente dobladas, se movilizó al atril a emitir su sufragio.

"Primero, abrí la boleta rosada de alcalde y marquémi voto. Pero al abrir la segunda, la blanca, esta ya venía marcada con el partido UNE", relató.

Según indicó, al denunciar el hecho. Los miembros de las mesas receptoras de votos la cuestionaron si en efecto no había sido ella quién marcó.

"Es evidente que si ese hubiera sido mi intención de voto, no habría exigido que me cambiaran la papeleta", aseguró.

Frente a los fiscales y observadores, la boleta fue anulada. Asimismo, le fue entregada una nueva en blanco.

Los miembros de la mesa aseguraron que las boletas venían así, por lo que se revisaron las demás boletas que ya estaban dobladas.

"El día de hoy fui víctima de la corrupción que se vive en este país , mi boleta de presidente ya venía marcada por el partido UNE , denuncio que me pasó en la mesa 2595 del Instituto experimental de educación básica María Magdalena Ponce de Veliz , aunque no me dejaban traté de grabar lo que pude y lo dejo aquí, por favor compartan, de igual manera haré la denuncia formal correspondiente", escribió Tobar junto con las imágenes.

Denuncia formal

Según indicó, el proceso para que le dieran una nueva boleta fue extenso por lo que no se quedó a verificar que las demás boletas estuvieran en blanco; sin embargo, no descarta que esto le haya ocurrido a otros ciudadanos.

Luego de realizar sus gestiones programadas para este domingo, Tobar indicó que realizaría una denuncia formal en la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público para darle seguimiento a esta situación.

Por medio de las redes sociales, el MP informó que ya fue tomada la denuncia de la agraviada y que se encuentra procesando el hecho.